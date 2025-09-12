Iván, el profesor de inglés de un colegio de Villaverde que susurraba a sus alumnas: "Quiero hacer el amor contigo"

La Fiscalía de Madrid pide 13 años de cárcel para Iván H. R., el profesor de inglés del colegio Villamadrid SCM, ubicado en el distrito de Villaverde que abusó sexualmente de tres niñas menores de edad dentro del centro.

Según la nota remitida por la Fiscalía de Madrid, a Iván se le imputan dos delitos continuados de abuso sexual a una menor de 16 años (cinco años por cada uno) y otro de abuso sexual a un menor de 16 años (3 años).

En concepto de responsabilidad civil, y como responsable civil subsidiario al colegio madrileño, reclama al acusado una indemnización de 12.000 euros para las tres menores "por los daños morales que les ocasionó" tras los abusos.

Iván impartió clases de inglés a los cursos de quinto y sexto de primaria en el colegio Villamadrid SCM desde 2014 hasta enero de 2019, fecha en que fue despedido.

Según figura en su perfil profesional, Iván tiene 15 años de experiencia como docente y monitor deportivo.

Dice tener "una gran capacidad de adaptación y compromiso" que le convierte en "una persona resolutiva en el ámbito de la enseñanza".

Además, trabajó como Técnico Deportivo en el Ayuntamiento de Madrid entre los años 2004 y 2013, puesto que dejó para incorporarse al colegio Villamadrid SCM, donde sucedieron los hechos por los que se juzga este viernes.

En concreto, según recoge la Fiscalía madrileña, fue a finales del curso de 2018 cuando Iván comenzó a acercarse a una niña de once años de edad, “unas veces al inicio y otras al final de la clase, mientras sus compañeros se sentaban”, para decirle al oído que quería hacer el amor con ella.

En otra ocasión, el acusado manifestó a la menor si quería ir con él a una habitación y hacer otras cosas, a lo que ella dijo que tenía que hacer deberes de lengua.

Esa frase produjo en la menor "una situación de nerviosismo", ya que en varias ocasiones le había indicado que quería hacer el amor con ella cuando fuera mayor y que le iba a comprar una cama de matrimonio, así como que "se parecía mucho a su expareja".

Otro día, cuando la citada menor se encontraba jugando a las cartas con una amiga, Iván preguntó si podía jugar a las cartas con ellas.

Tras responderle que era un juego de dos jugadoras, Iván les dijo que a él le gustan los tríos.

Además, cuando se cruzaba por el pasillo con la niña, le tocaba el culo y en concreto, en el mes de septiembre de 2018, cuando se dirigían a la clase, apagó la luz al entrar en el aula.

En aquel momento, la cogió por la cintura, la besó en la cara al mismo tiempo que le decía que tenía ganas de que cumpliera dieciocho años para hacerle el amor y que iba a comprar una cama de matrimonio.

En octubre de 2018, cuando otra alumna de once años de edad estaba subiendo las escaleras del centro para dirigirse a su aula, se encontró detrás del acusado “y con ánimo libidinoso” le tocó los glúteos.

Esta misma acción la realizó el acusado en varias ocasiones durante el curso de 5.º de primaria.

Por otro lado, a finales del curso escolar de 2018, cuando la alumna del centro se dirigió al baño del colegio, el acusado le tocó los glúteos, y cuando se encontró con ella en otra ocasión le dijo que cuando fuera mayor quería hacer el amor con ella.

Unos abusos sexuales que se juzgarán este viernes a las 10.00 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid.