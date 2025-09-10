Dos matrimonios detenidos en Tetuán por dejar a sus hijos menores en un coche mientras se iban de fiesta

Dos matrimonios de origen paraguayo han sido detenidos por la Policía Municipal de Madrid durante la madrugada del pasado lunes por haber dejado a sus dos hijos, menores de edad, en el interior de un vehículo para irse a una discoteca en el distrito madrileño de Tetuán.

Los hechos ocurrieron pasadas las 2.00 horas, cuando los agentes municipales se percataron de la presencia de dos menores, de cinco y siete años, en la parte trasera de un vehículo con las ventanillas bajadas y que afirmaron que sus padres estaban en un local de ocio nocturno de la calle Nuestra Señora del Carmen.

Trataron entonces de localizar a los padres de los niños, momento en el que apareció una persona mayor de edad que afirmó que aunque el vehículo no era de su propiedad, se trataba de un familiar de los menores, estaba a su cargo, según han precisado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Es en este momento cuando los policías instan a esta persona a que les conduzca hacia donde se encuentran los padres de los menores. Cuando los policías finalmente identifican a los padres, observan que se encuentran en estado de embriaguez y ratifican la versión de la otra persona, confirmando que les habían dejado al cargo de los niños.

Finalmente, la Policía Municipal procedió a la detención de los cuatro progenitores de los menores acusados de un posible delito de abandono de menores, según informaciones adelantadas por el diario 'El Mundo'.

Detenidos en San Blas

Esta no ha sido la única detención que ha tenido lugar en Madrid. Dos personas fueron detenidas en San Blas como presuntos autores de un delito de lesiones

Un hombre y una mujer introdujeron pequeños fragmentos de vidrio en el interior de un tarro de alimentación infantil que guardaban en la nevera de su domicilio, que compartían con la familia del bebé, ya que tenían una habitación alquilada.

Los hechos sucedieron el 30 de agosto cuando la madre del menor, de apenas diez meses, comenzó a dar de comer al pequeño y observó que en el fondo del mismo había pequeños objetos mezclados con el alimento.

Tras verter el contenido del tarro en un plato, comprobó que además del puré, había pequeños cristales que podrían pertenecer a una botella.

Fue en ese momento cuando dieron aviso a la Sala CIMACC 091 y una patrulla policial acudió para la comprobación de estos hechos.