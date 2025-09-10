Accidente en Parla: muere el conductor de una furgoneta tras chocar frontalmente contra un camión en la M-410

Los bomberos manipulando el coche accidentado en la M-410. 112 Comunidad de Madrid

Un hombre de mediana edad que conducía una furgoneta ha fallecido este martes en un accidente de tráfico tras colisionar frontalmente con un camión en la carretera M-410, a la altura del kilómetro 8, en el término municipal de Parla.



Fuentes de Emergencias Madrid han informado de que en la furgoneta había un único ocupante, el conductor, que ha perdido la vida.

Los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que rescatar el cuerpo del conductor, que se encontraba atrapado en el interior del vehículo accidentado.

Choque frontal entre un camión y una furgoneta.



📍 M-410 (Parla).



El #SUMMA112 confirma el fallecimiento del conductor y único ocupante de la furgoneta. El cuerpo, atrapado en el interior del vehículo, es rescatado por los #BomberosCM.



Investiga la @guardiacivil. pic.twitter.com/2Xa7FCSLdC — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 9, 2025

Los sanitarios del Summa 112 de Madrid tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

Ahora, la Guardia Civil de Tráfico se encarga de la investigación para esclarecer los detalles de este trágico accidente.

Atropello en Tetuán con un conductor fugado

Este accidente mortal no es el único suceso del que han informado los servicios de emergencias en las últimas horas.

Un joven ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado en el barrio de Tetuán, en un incidente que investiga ya la Policía de Madrid, teniendo en cuenta que el conductor del vehículo se ha dado a la fuga, según ha informado en la madrugada de este miércoles Emergencias Madrid.

#Atropello en Padre Rubio, #Tetuán @SAMUR_PC estabiliza y traslada a hospital a un joven que ha sufrido lesiones muy graves en una pierna tras ser atropellado por un turismo cuyo conductor se ha dado a la fuga@policiademadrid se ha hecho cargo de la investigación pic.twitter.com/1hP2NSCIRC — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 9, 2025

Los equipos de Samur-Protección Civil han trasladado al varón a un centro hospitalario tras estabilizarlo en el lugar del atropello.

El joven sufrió lesiones muy graves en una pierna y una hemorragia masiva que lo dejaron en una situación de inestabilidad hemodinámica.

El atropello se produjo a última hora de este martes en la calle Padre Rubio, en el distrito madrileño de Tetuán.

El caso está siendo investigado ya por la Policía Municipal de Madrid. Las cámaras de la zona serán clave para identificar al conductor fugado y a sus posibles acompañantes.