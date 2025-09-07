El nuevo negocio de Gerard Piqué en Madrid que casi nadie conoce: alejado del deporte y con ocho edificios en propiedad

Hubo un tiempo en el que los empresarios que querían llegar a España solo miraban hacia un lugar: Barcelona. La Ciudad Condal era el destino en el que todos enfocaban sus esfuerzos y sus deseos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Madrid ha consumado el sorpaso.

Por ello, son cada vez más los grandes nombres que deciden mirar hacia la capital de España para fundar o desarrollar sus negocios. Empresarios, inversores, emprendedores... y también rostros tan conocidos como actores, cantantes o deportistas.

Es por esta cuestión que incluso personas muy relacionadas y vinculadas a ciudades como Barcelona no dudan ahora en guardarse una parte de sus inversiones y movimientos, o la totalidad, para Madrid. Uno de los ejemplos más claros es Gerard Piqué.

El que fuera futbolista del FC Barcelona y leyenda tanto del conjunto culé como de la selección española ha ampliado mucho sus horizontes empresariales desde que colgó las botas. Por un lado, inició inversiones relacionadas con su mundo como la famosa Kings League.

A la vez, intentó llevar a buen puerto iniciativas como la nueva Copa Davis a través de su empresa Kosmos. Sin embargo, también ha puesto en marcha otros proyectos como un negocio que gestiona a caballo entre Madrid y Barcelona: se trata de un grupo de oficinas de coworking, tal y como informa Vanitatis.

¿Cómo es el nuevo negocio de Gerard Piqué?

Gerard Piqué era un futbolista al que siempre le gustaba acaparar titulares. Acostumbrado a ser portada, le daba igual el asunto. Podía criticar al Real Madrid o participar del juego político entre Cataluña y España. Sin embargo, llegó un día en el que anunció su adiós y muchos pensaban que se alejaría de los focos.

Pero no fue así. Decidió iniciar su faceta como empresario y lo hizo también estando de actualidad. Uno de sus movimientos más famosos fue, a través de su empresa Kosmos, tomar la gestión de la Copa Davis, de la cual reformó su formato hasta crear un producto que no convenció a casi nadie.

Otra de sus aventuras que tampoco le trajo los frutos esperados fueron los videojuegos, ya que también probó suerte en este mundo sin mucha fortuna. Y en el ámbito del deporte intentó dos nuevos proyectos, estos con algo más de éxito.

Por un lado, su famosa Kings League, la cual ha conseguido extender ya a otros lugares del mundo. Seguramente este sea su éxito más notorio y visible. Pero también se hizo con el control del Andorra FC, equipo que ha llevado hasta la Segunda División.

Aunque fuera de lo puramente deportivo y de espectáculo también ha tenido movimientos notables. Uno de ellos es la inmobiliaria que lleva junto a su padre donde ambos gestionan propiedades de lujo. Y por otro, un negocio que mantiene más en secreto y que desarrolla entre Madrid y Barcelona.

Se trata de una serie de oficinas de coworking. Un proyecto que, esta vez sí, ha llevado alejado de los focos y que ha crecido sin que muchos puedan atribuírselo al excentral del Barça. Quizás por eso su rentabilidad se ha disparado.

El éxito es notable, ya que cuenta con tres edificios en Madrid y otros cinco en Barcelona. Además, todos ellos se encuentran situados en zonas donde el precio del metro cuadrado es muy elevado. Por lo tanto, más allá del propio éxito, también destaca el valor del suelo y de la propia infraestructura.

A pesar de ser una persona a la que siempre le ha rodeado el ruido mediático, el ostracismo empresarial le ha traído buenos resultados para aumentar su fortuna y su patrimonio. Por ello, sus propiedades tampoco han dejado de crecer.

Y es que de Gerard siempre se ha dicho que detrás de su carácter incendiario había una gran inteligencia, con don de mando y con capacidad para gestionar grandes proyectos. Una esencia natural cultivada por la buena educación que su padre, abogado, y su madre, médico, pudieron darle en algunos de los colegios más exclusivos de la Ciudad Condal.

De un tiempo a esta parte, Piqué ha decidido alejarse algo más de unos focos que siempre le persiguen. Especialmente después de que la marea por su ruptura con Shakira, previa infidelidad del exfutbolista, bajara. Ahora, su vida avanza a tres bandas entre Barcelona, Madrid y Miami, mientras sus negocios y su relación con Clara Chía siguen floreciendo.