El radar que pone más de 70.000 multas al año en Madrid: es uno de los puntos negros que más sancionan

Este es el radar de la DGT que más multa de la Comunidad de Madrid

Hay una carretera de la Comunidad de Madrid donde es mucho más fácil que te pongan una multa. El kilómetro 20,2 de la M-40 se ha establecido como un punto negro para los conductores, pues el 11,4% de las multas registradas en la región durante el último año han sido ahí.

Esto se debe a la intensa actividad del radar situado en este punto, que ha registrado 74.873 de las 657.070 que se registraron en total en todas las carreteras madrileñas. Así lo recogen los últimos datos recogidos en el último informe de los Automovilistas Europeos Asociados.

La tendencia se presenta ascendente en la Comunidad de Madrid, el número de amonestaciones en sus vías ha aumentado en un 8,8% respecto a los últimos datos del año 2023.

Además, ha conseguido consagrarse como la región española con más denuncias por kilómetro de carretera. Es decir, es donde se han registrado más infracciones en función de la extensión de su red vial. En concreto, 202 multas por kilómetro.

Las infracciones sancionadas en la Comunidad de Madrid durante todo el año 2024 se situaron en 657.070, lo que supone un 12,14% del total para España, fijado en 5.413.507. Además, esta es la segunda cifra más alta de España, solo superada por Andalucía con 1.425.521, un 26,33% del total.

Motivos de multa

El principal motivo para las multas interpuestas durante el 2024 en Madrid no ha sido otro que los radares fijos, que han captado con sus visores a un total de 261.371 conductores excediendo los límites de velocidad marcados.

Aun así, esta cifra ha bajado respecto a los datos de 2023. Concretamente en un 12,28%. También lo ha hecho en el caso de los radares móviles, que registraron 41.752 multas, un 2,87% menos que en el ejercicio anterior.

Algunas de las más comunes son las que se cometen al no seguir las indicaciones de las señales de tráfico u otros elementos que regulan el tráfico. Los semáforos en rojo son el principal enemigo de muchos conductores, en 2024 lo fueron, precisamente, de 421, un 7,21% más que en 2023.

Por su parte los ceda el paso y los stops recaudaron 2.059 infracciones, mientras que las zonas peatonales hicieron lo propio con 317 multas en un solo año.

No pasar la ITV a tiempo puede traer sus consecuencias, como lo hizo con 73.503 personas durante el año 2024 en Madrid. Esta cifra reduce la registrada con anterioridad en un 20,85%, que se situaba en 92.867.

El exceso de conducción irrumpe por primera vez en este tipo de informes, aunque tan solo 4 personas han cometido este delito en las vías madrileñas, siendo el motivo más residual de todos los existentes.

El mismo informe asegura que, en cuanto a los datos generales para España,el exceso de velocidad sigue liderando el ranking de las sanciones impuestas por la DGT en 2024, con 3.440.530 denuncias, estando presente en 2 de cada 3 infracciones, incrementándose en un 4,10%