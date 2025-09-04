Un okupa no se corta y revela por qué vive ilegalmente en un edificio de Madrid: "Una acción benéfica para la sociedad"

En un edificio sin licencia de habitabilidad en Madrid vive desde hace dos años Iván, un joven que se reconoce a boca llena como okupa.

El joven defiende su presencia como un acto social, aunque la realidad del lugar muestra otra cara: convivencia difícil, indigentes que entran y salen, y unos propietarios que quieren recuperar el edificio.

Y es que a pesar de que el lugar no es apto para viviendas, Iván asegura que "me da igual, eso es algo que no me incumbe, yo okupé esto hace dos años y he puesto una ducha, luz y lo importante". Pues, pese a todo, parece que para él, lo legal no es lo relevante.

El edificio está destrozado. Telemadrid

Tal y como detalla Iván en Telemadrid, para él lo importante es que ese lugar inhabilitado pueda utilizarse como vivienda.

Una visión que contrasta con la situación real de un inmueble donde a día de hoy viven personas en condiciones precarias y que, en ocasiones, generan conflictos en la zona.

El okupa sostiene que su objetivo es cuidar el edificio y mantenerlo en pie. "Yo reconozco que estoy okupando un espacio por activismo y por una acción benéfica para la sociedad, yo estoy cuidando este edificio. El segundo piso está intacto desde que yo entré, está en perfectas condiciones, limpio e intacto desde que yo llegué".

Sin embargo, fuera de esas palabras, la convivencia diaria resulta complicada: la empresa desokupa denuncia suciedad en el entorno y entradas constantes de personas sin techo, algunos incluso con problemas de alcohol y drogas.

Los okupas viven en condiciones nefastas. Telemadrid

El okupa argumenta que los dueños del inmueble están en una situación irregular y que "de momento no hay notificación judicial", pero que "cuando la haya nos iremos sin resistencia".

Iván detalla que conoce esta información porque "Hacienda me ha informado de que los titulares de este inmueble tienen una deuda inmensa".

Según cuenta, se enteró por un funcionario: "La información la recibí porque había un agente de Hacienda en la puerta y me dijo que estaban buscando a los propietarios porque tienen una deuda bastante importante".

En cuanto a las personas que acoge en el edificio, Iván admite que no pone condiciones. "Nosotros no preguntamos el origen ni los antecedentes de nadie y a quien podemos ayudar, ayudamos. Entonces, este muchacho estaba en la calle y le propuse que viniera aquí a vivir".

Una actitud que, según parece, ha convertido el lugar en refugio improvisado para indigentes, y que algunos lo ven más como un verdadero foco de problemas.

Pese a las críticas, Iván insiste en que no busca sacar beneficio económico. "Yo no hago negocio con los pisos, no tengo ningún ánimo de lucro", asegura. Pero el desorden, la inseguridad y las quejas vecinales hacen que su "acción benéfica" se perciba de manera muy diferente desde fuera.