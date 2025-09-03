Un padre de Madrid, muy rotundo con la vuelta al cole: "Entre libros y ordenadores me he gastado más de 600 euros"

Ya estamos en septiembre y eso significa la vuelta a las clases para millones de menores. La preparación del material escolar puede ser un dolor de cabeza para los padres.

Libros, material escolar, uniformes y otros muchos accesorios suponen un gasto muy importante para las familias. Por lo que se ha triplicado la venta de libros de segunda mano.

"Entre ordenadores, libros, etcétera me he gastado unos 600 y pico euros", asegura un padre al programa Buenos días de Telemadrid.

Una madre también desvela que se ha gastado 300 euros solo en uniformes. Mientras que otro padre cifra en 450 euros lo que le ha costado comprar los libros escolares a sus dos hijos.

"Todo sube, el coste de la vida ha subido muchísimo", lamenta uno de estos padres. La pena, asegura otro, es que el aumento de precios no se refleje también en los salarios.

Manuel Zabala, cofundador de Chollometro, también ha dado algunas claves sobre la vuelta al cole: "Siempre ha sido un momento de tensión para la economía de muchas familias, pero es posible ahorrar más de la mitad del presupuesto escolar si se aplican estrategias de compra inteligentes”.

Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), el coste medio por alumno durante el pasado curso fue de 2.588 euros.

Unas cifras que se superarán este año y la convertirán en la vuelta al cole más cara de la historia por tercer curso consecutivo.

'La cuesta de septiembre' no solo es complicada por la vuelta al cole. Pues los precios en la alimentación también se han disparado este mes.

El café ha aumentado un 15,9% respecto al mismo mes de 2024. Las legumbres también han crecido un 9%. En total, se ha incrementado el precio de 44 de los 52 alimentos con los que el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula el Índice de Precios de Consumo (IPC).