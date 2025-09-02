Madrid registra menos delitos pero más graves: la violencia sexual y los homicidios crecen y los robos bajan

Madrid mantiene una tendencia general a la baja de la criminalidad, pero dos señales preocupantes concentran la atención de las autoridades: los delitos contra la libertad sexual y el repunte de los homicidios.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, presentó los datos del balance regional y subrayó que, pese a una reducción global de la criminalidad del 2,7%, existen aumentos que obligan a reforzar la vigilancia y la prevención.

Las denuncias por delitos sexuales suben un 8,6%, fenómeno atribuido en parte a la mayor disposición de las víctimas a denunciar, de acuerdo al balance de criminalidad del segundo trimestre de 2025. La subida en Madrid supera la media nacional (+5,3%), lo que convierte estos datos en prioridad regional.

Los datos desagregados muestran además una evolución contradictoria dentro del propio bloque de delitos sexuales: a pesar del aumento general, las denuncias por agresiones con penetración han descendido en la ciudad de Madrid en el periodo comparado señalado por el delegado.

El primer semestre de 2025 registró 6.510 delitos menos que en el mismo periodo del año anterior.



La Comunidad de Madrid, tras Cataluña, es la comunidad donde más baja la tasa de criminalidad.



En la ciudad capital se registraron 256 denuncias por penetración hasta el 28 de agosto, 22 menos que en 2024).

Más alarmante aún es el repunte de los homicidios dolosos y asesinatos en la Comunidad: han pasado de 10 a 18 casos en el primer semestre, un incremento porcentual marcado (cerca del 80%) que las autoridades relativizan recordando que 2024 registró cifras excepcionalmente bajas.

Armas y riñas

El delegado Martín ha vinculado parte de la preocupación a la proliferación de armas blancas en delitos de lesiones y riñas tumultuarias, y ha reclamado responsabilidad a los actores políticos para evitar discursos que alimenten el miedo o el odio.

Al mismo tiempo, resaltó la “excelente evolución en eficacia policial”, con un máximo histórico de tasa de detenidos por cada 1.000 habitantes, y anunció la continuidad del refuerzo de medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región.

En contraste con estos aumentos, otros capítulos delictivos muestran descensos significativos en la Comunidad. No obstante, el balance incluye detalles más precisos sobre diferentes tipologías delictivas y la evolución de la criminalidad en distintos municipios, que ofrecen un panorama más completo de la seguridad regional.

Los robos con violencia han descendido un 13,3% respecto al mismo periodo de 2024, mientras que los hurtos se reducen un 8,5% y las sustracciones de vehículos un 7,3%.

En cambio, los delitos relacionados con el tráfico de drogas muestran un crecimiento del 11,1%, cifra que la Delegación vincula a la intensificación de los controles policiales en esta área.

En el ámbito de las lesiones y riñas tumultuarias, se registran 94 infracciones más que en 2024. El delegado destacó la presencia de armas blancas en estos sucesos, aunque aclaró que no se trata de actividad vinculada a bandas juveniles.

Por municipios

El balance también ofrece una radiografía municipal. Aranjuez encabeza los incrementos con un 27,8%, tendencia que se ha corregido parcialmente en julio y agosto. Por el contrario, Ciempozuelos y Collado Villalba reducen su tasa de criminalidad un 15,8% y un 13,7%, respectivamente

Parla disminuye un 4%, mientras que Fuenlabrada se consolida como la ciudad de más de 100.000 habitantes con la tasa más baja del país. Estas cifras permiten identificar áreas concretas donde reforzar la prevención y orientar los recursos de seguridad de manera más eficaz.