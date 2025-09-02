Un conductor no se muerde la lengua ante los atascos en la Castellana por las obras: "Horrible, pero así es Madrid"

Con la llegada del mes de septiembre, miles de madrileños han regresado a la capital y se han encontrado una ciudad en obras. Hay tres grandes proyectos que coinciden en el tiempo: Castellana Norte, la cubrición de Ventas sobre la M-30 y el soterramiento de la A-5.

Además, se está demoliendo el paso que conecta el paseo de Extremadura con la glorieta de la calle Dante. Todo esto está provocando numerosos atascos en el tráfico.

"Si hay obras, hay atascos y más tráfico y más lío", asegura al programa Buenos días de Telemadrid un conductor afectado por el soterramiento de la A-5. El atasco ha empezado antes de las siete de la mañana.

"Hay obras por todos los sitios", explica otro conductor. Hasta más tarde de las nueve no ha vuelto la normalidad a la zona este martes.

Algo que se repite en Madrid Norte, donde se está soterrando el tráfico para construir el Parque Castellana entre la calle Sinesio Delgado y el Nudo Norte de la M-30.

Un conductor de la Castellana también ha definido la situación en una sola frase: "Horrible, pero así es Madrid". Estos atascos han provocado que otra conductora llegue tarde a una cita en el hospital.

"Llevo para venir de La Vaguada por lo menos 20 minutos ahí parado, pero bueno paciencia", añade otro testimonio.

Ante este colapso en las entradas a Madrid desde el norte, hay otras alternativas que pueden tomar los que circulen en los próximos días. "Entraré por otro lado, por Chamartín", desvela uno de ellos.

Muchos ya eran conscientes de estos atascos y por eso han circulado por la M-40. Provocando muchas más retenciones a primera hora de la mañana.

Ventas es otro de los puntos más calientes por las obras en la capital. Sin embargo, no se han producido hasta ahora tantos atascos como en el resto de zonas.

"Todavía está el tráfico bastante bien", afirma una conductora. "Hoy también teletrabaja mucha gente, con lo cual...", añade otro conductor, que cree que las retenciones se producirán la próxima semana con el inicio del curso escolar.