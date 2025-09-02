Una amiga del presunto violador de Hortaleza habla sin tapujos: "Cuando está hasta arriba de pastillas, la monta"
El joven de origen marroquí ha ingresado en un centro de menores en régimen cerrado mientras la policía continúa investigando lo ocurrido.
Un menor de origen marroquí ha sido detenido en Madrid acusado de una presunta agresión sexual a una chica de 14 años en el parque Clara Eugenia, en el distrito de Hortaleza.
Los hechos ocurrieron de madrugada y la Policía Nacional actuó rápidamente tras la llamada de un testigo, logrando arrestar al adolescente casi en el momento.
La víctima fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada a un hospital. El juzgado que lleva el caso ha ordenado su ingreso en un centro de menores en régimen cerrado, mientras la investigación sigue abierta.
En la zona donde se encuentra el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, algunos jóvenes que conocen al detenido han hablado de su comportamiento.
Una joven, amiga del detenido identificado como Mohamed R., se ha sincerado en Telemadrid, ya que había coincidido con él en varias ocasiones: "De las veces que yo he pasado por aquí, cuando no estaba metido de todo, tú pasas y te dice buenos días, pero cuando está con pastillas, metido hasta arriba monta aquí unas cosas...".
La joven asegura que las drogas y el alcohol cambiaban por completo la actitud de Mohamed. "Cuando está borracho sí es agresivo", dice, recordando que en más de una ocasión lo había visto en peleas: "A veces ha protagonizado incidentes, peleándose con sus compañeros o cualquier persona de la calle".
Aun así, deja claro que no tenía una relación muy cercana con él: "Yo paso por aquí, porque tengo a gente que conozco aquí dentro, coincido con él, le pregunto qué tal, cómo va por el centro, y sin más, no tengo más relación con él".
Respecto al centro, la joven reconoce que los problemas existen, pero pide no meter a todos en el mismo saco.
"Muchas veces sí es así todos los conflictos que generan, de un descuido te pueden coger lo que sea, pero a ver, ya te digo que aquí no todos son iguales, no hay que generalizar. Aquí hay algunos que son buenos, otros que son malos, igual que cualquier español o cualquier latino que te veas, no solo los marroquíes", afirma con rotundidad.
Además, cuenta que los menores reciben una pequeña ayuda económica que pueden gastar como quieran, algo que parece que les trae algún que otro problema: "En este centro si te portas bien dan una paga y ese dinero irá para lo que él quiera, drogarse o meterse de todo. Que yo sepa la paga es de cinco euros o así".
El caso ha causado preocupación en el barrio, donde los vecinos reclaman más medidas de seguridad y apoyo para los residentes de la zona. De momento, la justicia deberá aclarar la responsabilidad del detenido, mientras la policía continúa investigando lo ocurrido en aquella madrugada.