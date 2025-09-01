El 'Tinder' de los alquileres en Madrid: el portal viral de dos jóvenes que ayuda a estudiantes a encontrar su piso ideal

Todavía eran estudiantes universitarios de la Escuela de Negocios (ESIC) cuando los primeros coletazos de lo que acabaría siendo su pequeño invento, Meit, empezaron a surgir en las cabezas de sus creadores, Jaime Cerezo y Álvaro Rodríguez.

Corría el año 2021 y ambos jóvenes (de ahora 31 años) estaban en tercero de carrera cuando un amigo de la universidad procedente de Noruega que estaba de Erasmus les comentó que su hermano iría a estudiar en Madrid al año siguiente. "Nos dijo que no encontraba ninguna habitación porque había un montón de estafas, así que decidimos ayudarle", comenta Jaime en conversación con este periódico.

Comenzaron a buscar habitaciones disponibles en distintos portales y a ir presencialmente a cada una de ellas para luego hacerle una comparativa de las ventajas y desventajas que ofrecían. "Éramos como su guía local. Cuando al final encontró habitación nos dimos cuenta de lo bien que había funcionado, así que luego le pasó nuestro contacto a un amigo suyo y también le hicimos el favor. Al tercero ya le empezamos a cobrar algo", cuenta el cofundador entre risas.

Sus teléfonos comenzaron a pasarse entre amigos y conocidos. Así, acabaron montando un grupo de WhatsApp donde les pedían ayuda futuros estudiantes -sobre todo extranjeros- de la universidad que necesitaban encontrar su alquiler perfecto. En ese primer momento, fueron más de 20.

"En quinto año estábamos acabando la carrera y teníamos que hacer el Trabajo de Fin de Grado (TFG). Pensamos: '¿Por qué no hacer esto, pero a modo de plataforma?'", explica. De esta manera, empezó a materializarse lo que ahora es un portal inmobiliario pionero en el sector del alquiler temporal en Madrid (pero no como el Airbnb, puesto que la estancia es mayor a 32 noches).

"Siempre hemos tenido afán de emprender", afirma Jaime. Él mismo empezó a los 18 años, cuando montó varias pequeñas empresas: una marca de ropa, un comparador de anuncios de segunda mano o una agencia de diseño web.

Para empezar necesitaban programadores para poder crear la plataforma, lo que se traducía en una inversión de dinero. Por eso, trataron de conseguir a quién apostase por su proyecto. "Montamos el plan de negocio y se lo presentamos a amigos, familiares y conocidos. Así fue como conseguimos los primeros 20.000 euros y pudimos empezar a funcionar: buscar propietarios para los anuncios, crear la página web, hacer una estrategia de marketing...".

Una plataforma 'antiestafas'

Una de las claves de Meit -que viene del término inglés roommate (compañero de piso), traducido fonéticamente al castellano- es su seguridad. Y es que nació como una alternativa a las estafas tan comunes que, sobre todo, viven los estudiantes extranjeros cuando quieren mudarse a la capital.

Para evitarlas se basan en dos partes: una primera capa de seguridad que trataría de verificar los inmuebles que van a ofertar y una segunda parte se da a la hora de pagar, ya que custodian el dinero hasta que el inquilino llega a la vivienda (ellos se llevan un 50% de la primera mensualidad).

La primera parte, sobre todo, es algo que, aseguran, se ha dificultado a la hora de crear el negocio definitivo, ya que ir a visitarlos uno por uno en persona es muy "poco operativo". Por eso, han implementado un sistema "propio y confidencial". "A día de hoy no ha habido ni un solo fraude en los más de mil alquileres que hemos tratado".

Además, uno de sus objetivos es implantar la Inteligencia Artificial (IA) en algunos procesos una vez crezcan y se dificulte la asistencia personalizada, tal y como la llevan ahora a la práctica.

Porque el segundo punto clave de su diferenciación es la cercanía que quieren aportarle a quien confía en su trabajo.

"Los portales tradicionales son un mero escaparate. Nosotros aportamos humanidad. Para un estudiante es muy probablemente que el contrato de alquiler sea el primer documento oficial que firma, que sea la primera vez que se va sin tutelar a un país extranjero durante un periodo de tiempo largo... Yo mismo me he visto en esa situación, vas con miedo e incertidumbre", dice Jaime.

Y es que esta plataforma funciona como una especie de 'Tinder' de los alquileres. Hacen un acompañamiento al que va a ser el inquilino para saber sus motivos de la mudanza, sus zonas de preferencia, su presupuesto económico y preferencias. De esta manera, le buscan y encuentran el piso que mejor se adapta a esas características: su residencia ideal.

Por eso, su público principal se centra en los jóvenes y estudiantes, los más interesados en alquileres temporales por meses. En su mayoría son extranjeros, ya que son los que lo tienen más complicado para buscar piso con anterioridad. Los países de los que más reciben son Argentina, Colombia, México, Francia o Portugal.

Marketing en redes

Al estar creada por jóvenes que, a su vez, se dirigen a jóvenes, uno de los puntos clave (y el que más les ha hecho crecer) es su estrategia en redes sociales.

Su peculiaridad es que no venden un producto, como suele ser común, sino que crean contenido informativo que tiene que ver con el sector para dar a conocer su marca. "Queremos que cuando piensen en alquileres, lo que se les venga a la cabeza sea Meit".

Así es como han llegado a acumular más de 300.000 seguidores en redes sociales como TikTok, donde sus vídeos se han vuelto virales.

¿Cómo? Con una sola frase: "Perdona, una pregunta, ¿cuánto pagas por tu alquiler en Madrid?" De esta manera empiezan sus vídeos, acercándose a gente desconocida por la calle. Posteriormente a su contestación, les piden que realicen un 'house tour'. Es decir, abrirles las puertas de su casa.

"El marketing inmobiliario casi no ha salido de un cartel naranja de 'se vende'. Nosotros teníamos que destacar. Vimos que un chico en Estados Unidos hacía este tipo de vídeos y los empezamos a hacer. El éxito fue increíble", narra.

"Son reales todos los vídeos", afirma Jaime. Al principio, comenzaron grabando con sus amigos, pero cuando se les acabaron, tuvieron que salir a buscar a la gente. "No es fácil. Tenemos que preguntar a una media de 60 personas para que uno nos diga que sí. Otros, a veces, son ellos los que nos contactan por Instagram porque quieren salir".

Grabando este tipo de contenido, también se han topado con anécdotas: "Sacamos al director regional de una marca bastante reconocida de perfumes. Cuando ya lo habíamos subido nos llamó diciendo que había tenido problemas con la empresa. A otros les llamó el casero diciendo que no podían grabar la casa sin su consentimiento. Ha habido de todo".

Por ahora, se centran en Madrid, con unos 10.000 anuncios ya publicados en su portal. Aun así, también tienen presencia en Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao. Su intención es acabar convirtiéndose en la empresa de referencia del alquiler por temporada en España. Para ello, se expandirán próximamente a otras ciudades como Málaga, Córdoba o Granada.