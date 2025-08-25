El chalé en la sierra de Madrid en el que Verónica Echegui y Álex García compartieron su amor en mitad de un bosque

El mundo de la cultura se despide este lunes 25 de agosto de una de las actrices más reconocidas del panorama español. Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años tras permanecer varios días hospitalizada por una enfermedad.

Durante 13 años, la madrileña mantuvo una relación sentimental con el también actor Álex García, con el que compartió una gran finca con chalé ubicada en la sierra de Madrid. Rodeados de naturaleza y silencio, así vivieron su amor alejados del bullicio de la gran ciudad.

Esta casa campestre completamente rodeada de bosques fue una inversión realizada por la pareja tras cansarse de su vida viviendo de alquiler en el centro de la capital. La calma era uno de los principales requisitos a la hora de buscar donde pasarían gran parte de su tiempo juntos.

Una vez lejos del ruido y las prisas de la ciudad, la pareja se centró en disfrutar de la vida campestre, creando en su finca una burbuja fuera de los focos y la fama. El asfalto se sustituyó con césped y las farolas con numerosas plantas y mucho color verde.

Durante los años que vivió allí, Echegui compartió varias fotos en redes sociales donde se la veía posando en varios puntos de la finca, siempre rodeada de animales o naturaleza, o incluso presumiendo de algunas de las plantas de su extenso jardín. La casa se encuentra rodeada de un frondoso bosque lleno de árboles, zonas verdes y largos senderos.

Además, está junto al arroyo de Aguilón, en la parte alta del valle del Lozoya. La edificación se encuentra muy cerca del agua. El ambiente rústico se completa con numerosos caminos terrosos, cerrando una estética de cuento donde abunda el silencio y la tranquilidad.

Varios animales hacían compañía a los actores durante los años que vivieron juntos en la casa. Algunos aparecían en los retratos que la actriz compartía en su cuenta de Instagram aunque nunca compartió muchos detalles de su día a día.

También compartían un pequeño huerto, que fue creciendo poco a poco con la meta siempre de conseguir ser autosuficientes gracias a sus cultivos.

Ese estilo de vida también era algo muy importante para Álex García, ya que se le considera un hombre tranquilo al que le gusta pasear, meditar y disfrutar de la naturaleza a su alrededor. Ambos hacían yoga juntos y llevaban una rutina que se podría haber considerado algo hippie.

Desde la ruptura de la pareja en el año 2023, Álex García ha ido convirtiendo la finca en un espacio de paz personal, pues finalmente fue él el que continuó viviendo allí cuando el amor se acabó.

El romance comenzó en 2010, cuando ambos se conocieron en Seis puntos sobre Emma. Desde ahí mantuvieron una relación sólida pero discreta durante la que volvieron a compartir pantalla en alguna ocasión, como ocurrió en el film Kamikaze.