Muere un motorista en Alcalá de Henares tras salirse de la A-2 y chocar contra una señal

Un motorista ha perdido la vida este martes en la A-2 tras salirse de la vía y chocar contra un panel de señalización a la altura de la ciudad de Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, según ha informado esta madrugada el servicio de emergencias 112 de esta región.

El accidente ha tenido lugar en el km 35 de entrada a la mencionada autovía, ha precisado el 112 en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Cuando los efectivos del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) han llegado al lugar el motorista ya estaba fallecido y no han podido sino confirmar el óbito.

Accidente de moto en la A-2, km 35 de entrada,



📍 Alcalá de Henares.



Salida de vía de un motorista que choca contra un panel de señalización.



A la llegada de #SUMMA112 ya estaba fallecido y confirman óbito. #BomberosCM aseguran la zona.



Investiga @guardiacivil pic.twitter.com/Tw6W9T5e8u — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 20, 2025

Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid también se han desplegado y han asegurado la zona, después de que el motorista se saliese de la vía y chocase contra un panel de señalización, un hecho que ya está investigando la Guardia Civil.