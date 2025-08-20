Un jubilado (84) no se corta y estalla tras seis días sin AVE Madrid-Galicia: "No nos han dado ni una p*** botella"

La circulación de la línea de AVE entre Madrid y Galicia se va a restablecer este miércoles a las 17 horas tras la suspensión hace una semana por los incendios. El ministro Óscar Puente lo ha comunicado en sus redes para alivio de miles de viajantes.

Sin embargo, la situación en Chamartín ha sido caótica hasta esta misma mañana. Durante los últimos días han sido muchos los testimonios de personas que se han quedado sin vacaciones, sin ver a la familia o sin volver al trabajo.

José es uno de los que ha mostrado su indignación ante las cámaras de Espejo Público este mediodía. Tiene 84 años y tenía previsto viajar a Ourense el 14 de agosto para visitar a su familia, pues no vive en España.

Justamente hoy José ha regresado a Chamartín para recuperar el dinero de los billetes, porque "he perdido hotel, he perdido familia, he perdido todo. No voy a poder volver para allá", asegura.

No ha sido la primera visita de este jubilado esta semana, pues ha estado "esperando 10 o 12 horas varios días": "Ya he tirado la toalla. Nadie nos da una solución".

José se ha mostrado muy crítico con el ministro Óscar Puente: "No hace más que cachondearse de todo el pueblo. Es una vergüenza. No sé qué está haciendo".

"Todos tenemos derecho a vacaciones, él también. Pero que se ocupe un poco de lo que tiene entre manos. Y no de engañar al pueblo como lo están engañando", añade mientras sube el tono.

Este jubilado cuenta que no recibieron ninguna información el día del embarque: "No nos daban más que las gracias por estar. Más vale decirle a la gente marcharos y volver el día tal. No aquí de pie, sin darte una puta botella de agua ni un bocadillo".

"No se puede aguantar. No hay país que haga eso. Yo no vivo aquí en mi país, pero veo el destrozo y la cosa que hay. Aquí todo vale", afirma.

No obstante, José ya ha buscado alternativas y no volverá a Galicia para quedarse en las fiestas de San Sebastián de los Reyes: "Tengo una agenda. Tengo 84 años y lo que quiero es disfrutar un poco de la vida, pero de esta forma me la amargan".

"Con 84 años, y eso es lo que quiero. Sacarle provecho a lo que he trabajado. Y vengo a mi país. Yo no sé cómo aguantan ustedes tanto. Menos mal que me voy pasado mañana. A mí me dan por culo una vez, pero dos no", recalca cabreado.

Miquel Valls, presentador de Más Espejo, ha aprovechado para invitar a José al plató: "Antena 3 está en San Sebastián de los Reyes, si usted quiere una mañana le cedemos un huequito del sofá para que esté con nosotros".