Una vecina de Madrid no se corta y señala a las aseguradoras tras el incendio: "Todavía estamos esperando al perito"

"Todavía estamos esperando que venga el perito y que nos diga qué", cuenta indignada una vecina de Soto de Viñuelas, una de las zonas más afectadas por el incendio que arrasó gran parte de esta zona del norte de la capital.

El fuego, que comenzó el lunes por la tarde en Tres Cantos, se extendió con rapidez por culpa del viento y las altas temperaturas que asolaban ese día la capital. Las llamas obligaron a desalojar a más de un centenar de personas en distintas urbanizaciones, generando mucho pánico entre los residentes.

Bomberos, brigadas forestales y la UME han trabajado sin descanso durante casi dos días para frenar el avance del incendio, que a pesar de los esfuerzos, acabó con la vida de un hombre de 50 años que murió tras sufrir quemaduras muy graves por intentar salvar los caballos de la hípica donde trabajaba.

Aunque su casa no tiene daños estructurales, el jardín está destrozado. Telemadrid

Tras esta tragedia, han sido varias las casas que han quedado calcinadas o dañadas en su exterior, sin embargo, al igual que muchos otros, esta vecina explica que no pueden avanzar en las reparaciones "hasta que el seguro no vea la exención de los daños".

Una espera que, según detalla en Telemadrid, le impide restablecer el agua, la luz y el gas en su vivienda. Y es que aunque su casa no ha ardido, la situación es desesperante, ya que toda la parte exterior sí ha quedado destrozada y "no puedo volver a mi casa porque no tengo suministros".

El incendio, que estuvo activo más de 37 horas, ya está controlado, pero parece que la vuelta a la normalidad será lenta.

Por ahora, todavía hay calles cortadas, postes eléctricos dañados y servicios básicos que todavía no funcionan, por lo que a muchos vecinos no les queda otra que seguir desplazados o alojados en casas de amigos o familiares.

Bomberos trabajan en el incendio de Tres Cantos.

La frustración crece, y no solo por lo perdido, sino por la sensación de que se podía haber hecho más para prevenirlo. Algunos residentes denuncian que había mucha vegetación seca acumulada y que no recibieron avisos claros hasta que las llamas estaban demasiado cerca.

Por su parte, desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han anunciado que pedirán declarar la zona como "gravemente afectada" para activar ayudas estatales. Asimismo, también han agradecido el trabajo de los equipos de emergencia, que arriesgaron su vida para salvar viviendas y evacuar a los vecinos.

Pero para quienes lo han perdido todo, o quienes como esta vecina tienen la casa en pie pero sin poder vivir en ella, la sensación es de impotencia.

Y es que aunque el fuego ya no arde, la batalla de estas familias continúa, pero ahora contra el tiempo, los trámites y la espera.