Llega a Madrid la 2ª ola de calor consecutiva con máximas de 40ºC: "Va a ser histórico, no hay precedentes de algo tan cálido"

Madrid, y casi toda España, no tienen tregua con el calor. La región que hace de eje central del país viene de una racha de temperaturas altas y sol abrasador que ha estado causando estragos a buena parte de la sociedad. Unas condiciones que, además, no han ayudado a hacer frente a los incendios.

Y es que por momentos, España se ha convertido en el tablero por el que una gran bola de fuego iba arrasando hectáreas y hectáreas de terreno sin piedad, dejando varias víctimas mortales y destrozos en algunos casos irreparables. Lo peor de todo es que lo que viene no es muy alentador.

De hecho, los expertos ya no son capaces de definir cuándo empezó y terminó la primera ola de calor del mes de agosto porque ya estamos en la siguiente. O si realmente estamos inmersos en una gran época de canícula que amenaza con ocupar las dos primeras semanas del mes y que ahora parece que se extenderá hasta el día 20.

Así pues, las noticias que dejan los avances climatológicos para el puente no son nada positivas. Seguirá haciendo calor, especialmente el fin de semana cuando ciudades como Madrid se instalen en el balcón de los 40 grados.

Aunque quizás lo más negativo, junto a esa ausencia de precipitaciones que refresquen algo el ambiente, será la crecida de las mínimas. En la capital de España y en muchos puntos de la Comunidad de Madrid será casi imposible dormir cuando los termómetros alcancen los 25 grados.

Llega más calor a Madrid durante el puente

La Comunidad de Madrid vuelve a entrar en un escenario complicado en cuanto a la climatología se refiere. Y es que esta gran ola de calor que ha dominado la primera quincena del mes de agosto va a dibujar un panorama para el puente realmente complicado.

El festivo de este viernes 15 de agosto del que gozarán muchos madrileños, y donde celebrarán las tradicionales fiestas de La Paloma, va a ser recordado por un calor histórico. Una tendencia que ya comenzó durante este jueves con máximas de 37 grados y que seguirá en aumento.

14/08 11:48 Avisos activos pasado mañana en Comunidad de Madrid por temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/wtnxfrPjIy pic.twitter.com/h37D8TWDYY — AEMET_Madrid (@AEMET_Madrid) August 14, 2025

Además, la probabilidad de lluvia durante estos días no superará el 1% tanto por la mañana como por la noche. Sin embargo, el aspecto más negativo serán las mínimas, que se situarán en torno a los 24 grados para ir en aumento a medida que se acerque el fin de semana.

Lo que irá reduciéndose de manera progresiva será el viento, ya que la media de 20 kilómetros por hora registrada este jueves irá bajando poco a poco. Aunque se mantendrán algunas rachas. Pero lejos de las registradas estos días de atrás y que tanto perjuicio han ocasionado durante los incendios como el de Tres Cantos.

El viernes, las temperaturas registrarán el principio de ese estirón que se espera para finales de la semana y las máximas subirán hasta los 38 grados. Sin embargo, lo peor, como decíamos, llegará tanto el sábado como el domingo cuando los termómetros calcarán sus registros.

Las temperaturas más extremas se situarán tocando los 40 grados, mientras que las mínimas dibujarán noches terribles de 25 grados. Eso sí, este fin de semana ya se encontrará fuera del considerado como periodo canicular tal y como ha explicado el experto Antonio López en Telemadrid.

Un calor histórico en Madrid

La situación actual del país va camino de marcar un registro absolutamente histórico: "Tenemos sobre la península un anticiclón que sirve de bloqueo y aire africano que sigue engullendo a toda España. El aire más fresco llega desde el Atlántico, pero se frena". Algo que está afectando a zonas como Madrid.

Una situación que no va a mejorar y que va a marcar un hito en cuanto a los registros se refiere: "Esta ola de calor va a ser histórica, va a durar casi 16 días". Y habrá que esperar algunos días para que llegue algo de refresco. "Se esperan algunos cambios al inicio de la semana que viene".

Sin embargo, todavía quedan días por delante para seguir sufriendo una situación que va a romper todos los registros recopilados hasta el momento. Los días 11 y 12 de agosto supusieron récords en cuanto a las mediciones de calor se refiere.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología también prevé que los 20 primeros días de este mes se conviertan en los más cálidos en España desde que hay registros oficiales: "No hay precedentes de un período tan cálido como el de 2025".

De hecho, el pasado martes, 165 estaciones de la Aemet en toda España superaron o igualaron los 40 grados de máxima. Y en 62 de ellas se registraron 42 grados o más. Una situación que, lejos de remitir, va a tener su réplica durante otro fin de semana extenuante.