Un vecino de Tres Cantos revela el horror vivido tras el incendio esta madrugada: "En cuestión de dos minutos ha devorado todo"

"En cuestión de nada, de dos o tres minutos ha devorado todo". Así ha comenzado relatando un vecino de Tres Cantos el infierno que han vivido esta madrugada, tras el incendio que ha arrasado ya con gran parte de esta zona del norte de la capital.

El fuego comenzó sobre las ocho de la tarde de ayer lunes en una zona de campo al este de Nuevo Tres Cantos. Según las primeras investigaciones, una tormenta seca y el fuerte viento que sufría en ese momento Madrid fueron las causas que lo iniciaron.

Las rachas, que superaban los 70 kilómetros por hora, hicieron que las llamas se extendieran muy rápido, obligando a desalojar a cientos de vecinos de urbanizaciones cercanas como Soto de Viñuelas, Fuente del Fresno o Ciudad el Campo.

Llamas en una zona de Tres Cantos eleva la alerta a nivel 2 en Madrid. Efe

En apenas unos minutos, el incendio alcanzó zonas residenciales, un centro hípico, un colegio y el refugio de animales Burrolandia.

El humo se extendió rápidamente por varios kilómetros y llegó incluso a otros barrios de Madrid, donde se recomendó cerrar ventanas y no usar aire acondicionado que cogiera aire de fuera.

Finca arrasada por las llamas. Antena 3

Uno de los momentos más duros se ha vivido en las cuadras de una finca cercana, donde según cuenta entre lágrimas este vecino, trabajador del lugar, a Antena 3 Noticias, cuando las llamas llegaron a la zona "han intentado abrir las cuadras para que se escaparan los animales y ha sido imposible, han fallecido 27 caballos".

Por su parte, el balance humano también ha sido trágico. El fuego se ha llevado por delante la vida de un hombre de 83 años que fue encontrado por la Guardia Civil con el 98% de su cuerpo quemado.

La humareda del fuego en Tres Cantos ha sido enorme desde el principio. Europa Press

El anciano resultó gravemente herido, con quemaduras en casi todo el cuerpo, y fue trasladado en helicóptero al Hospital La Paz.

Ante la velocidad con la que avanzaban las llamas y su cercanía a las casas, las autoridades activaron el nivel 2 de alerta y enviaron a la zona a decenas de dotaciones de bomberos, brigadas forestales, ambulancias y agentes de la Guardia Civil.

Asimismo, también se sumó la Unidad Militar de Emergencias (UME). Durante toda la tarde, helicópteros y aviones trabajaron sin descanso hasta que cayó la noche; momento en el que los equipos de tierra continuaron la lucha contra el fuego.

Durante la madrugada, el viento empezó a bajar de intensidad y eso ha permitido a los bomberos rodear la zona afectada para evitar que el incendio siguiera creciendo.

Aun así, las llamas ya han quemado más de 1.000 hectáreas y unas 180 personas han tenido que pasar la noche fuera de sus casas, muchas de ellas en el polideportivo municipal.