Una pasajera exige respuestas ante el caos de los trenes en Madrid: "Óscar Puente que siga tuiteando, yo quiero mi dinero"

El domingo ya prometía cuando a primera hora de la mañana el caos ferroviario volvía a aparecer, dejando a miles de viajeros atrapados y desesperados en plena vía, sin ningún tipo de explicación.

Todo comenzó cuando un tren Alvia que salió de Madrid a las 7:05 rumbo a Cádiz se paró de golpe a las 9:42 en Almodóvar del Río, Córdoba, dejando varados a 427 pasajeros durante casi cuatro horas.

En plena ola de calor, sin aire acondicionado y solo con un poco de agua para aguantar el calor, la paciencia de la gente se empezó a acabar rápido mientras esperaban el desalojo a otro tren que les devolvería a Sevilla.

Una avería en un tren a Cádiz ocasiona cortes en la alta velocidad ferroviaria entre Andalucía y Madrid

Una vez solucionados estos traslados, parecía que todo volvería a la normalidad. Sin embargo, por la tarde, llegó el turno del tren Cádiz-Madrid.

Además de salir con media hora de retraso desde Jerez, el tren estuvo parado más de una hora, apagado y sin aire acondicionado, el cual solo lo encendían cada 15 minutos para intentar hacer más llevadera la espera dentro de los vagones.

Al principio, les dijeron que la vía estaba ocupada y por eso no podían avanzar, pero esa explicación no sirvió para calmar los ánimos de los pasajeros.

Finalmente, un mensaje oficial llegó para confirmar lo que ya temían: "Debido a una incidencia técnica en un tren precedente, tu tren Alvia 02175 circula con una demora aproximada de 88 minutos y tiene prevista la llegada a la estación de Madrid P.A a las 00:05 horas. Por favor, ten en cuenta que esta previsión de tiempo puede variar a lo largo de su recorrido. Disculpa las molestias".

Una información que no hizo más que aumentar el cansancio y la indignación de todos los presentes, quienes se han visto obligados a acostumbrarse por desgracia a este tipo de situaciones.

Así lo explica María Flores a Madrid Total, quien cansada de estos episodios, denuncia con enfado su reincidencia, señalando directamente al Ministro de Transportes: "Que Óscar Puente siga tuiteando si quiere, yo lo que quiero es mi dinero de vuelta".

Y es que tal y como detallaba Flores al salir del tren de por la tarde, "la gente no quiere excusas ni mensajitos en redes", quiere que el servicio funcione y, si no es así, que les compensen por el tiempo y las molestias.