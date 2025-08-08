Un brutal accidente en la A-3 obliga a cortar el tráfico en sentido salida: tres vehículos implicados y dos heridos

La A-3 permanece cerrada al tráfico en sentido salida a la altura del kilómetro 6, en el distrito de Moratalaz, tras un accidente en el que se han visto implicados al menos tres vehículos. El siniestro se ha producido en la zona del nudo con la M-40 y ha provocado retenciones que alcanzan el área de El Bosco.

En el lugar trabajan efectivos de SAMUR-Protección Civil, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y Guardia Civil. Dos personas han resultado heridas: una de carácter leve y otra, considerada potencialmente grave, que será trasladada a un hospital.

El Centro de Gestión de la Movilidad ha precisado que la vía central permanece cortada y que la circulación se canaliza por la vía de servicio. Los conductores que transitan por la zona están experimentando demoras considerables debido a la reducción de carriles y al desvío obligatorio.

📢⚫️Un accidente provoca el corte de la A-3 a la altura de Moratalaz sentido de salida de la capital.



➡️Incidente en el P.K 6.

➡️Desvío habilitado por la vía de servicio. pic.twitter.com/iwVFrB6GIf — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 8, 2025

Tanto la Dirección General de Tráfico como Emergencias Madrid han pedido extremar la precaución y seguir las indicaciones de los equipos de intervención que continúan trabajando para restablecer la normalidad lo antes posible.

La A-6 no es ajena a los accidentes. En octubre del año pasado, un grave siniestro tuvo lugar allí, a la altura del barrio madrileño de Aravaca. Una mujer resultó herida de gravedad tras la colisión entre un coche y un autobús en el carril Bus-VAO.

Fue atendida por sanitarios del SAMUR-Protección Civil y trasladada al hospital, tras ser rescatada por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Además, nueve pasajeros del autobús sufrieron heridas leves, dos de ellos fueron ingresados. La Guardia Civil de Tráfico investigó las causas del siniestro, que causó retenciones en la zona.

Poco antes, durante la madrugada del 1 de septiembre, un accidente frontal en el kilómetro 20 de la A-6 dejó tres víctimas mortales. Un Volkswagen Taigo, conducido por Juan Carlos B.M., circulaba en sentido contrario y chocó con un Volkswagen Passat, ocupado por Alberto, agente de la Policía Nacional. Juan Carlos, Alberto y su acompañante fallecieron. Pedro, Policía Municipal que viajaba en moto, evitó el choque pero resultó gravemente herido. Las autoridades confirmaron que Pedro fue el único testigo del siniestro, cuyas causas sigue investigando la Guardia Civil de Tráfico.