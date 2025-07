El terror de una familia tras caerle encima el techo del piso turístico donde dormían en Madrid: "Hemos vuelto a nacer"

Lo que parecía ser unos días de desconexión total en pleno verano, se ha convertido en un recuerdo difícil de olvidar para esta familia de tres que venían a pasar unos días diferentes en la capital.

Mientras dormían en el piso turístico que habían alquilado, el techo del apartamento se vino abajo de repente, en plena madrugada.

"Nos hemos llevado un susto... hemos vuelto a nacer", contaba la madre tras ser atendidos por los servicios de emergencias, todavía muy nerviosa.

El techo cayó por completo. Telemadrid

El matrimonio y su hijo de 16 años estaban durmiendo cuando, sobre las dos de la mañana, una parte del techo se vino abajo y cayó justo en el espacio entre ambas habitaciones. Por suerte, los escombros quedaron a solo unos centímetros de sus cabezas.

Sin embargo, la noche anterior ya habían notado algo extraño. "Ayer noche ya escuchábamos algún ruido. Como pum pum pum… Pensábamos que era el vecino de arriba o quizás debía ser algún animal, algún perro", explicaba la mujer.

Y es que lo que al principio parecía ser algo sin importancia terminó siendo una señal clara de que algo no iba bien.

"Estábamos durmiendo y a las dos de la mañana nos ha caído el techo encima, con suerte la habitación de mi hijo y la nuestra de matrimonio están contiguas y justo ha caído en medio", confesaba la madre, aún muy impactada.

Un susto a media noche. Telemadrid

El golpe fue tan fuerte que los tres se despertaron sobresaltados y salieron del piso con mucho miedo, sin saber si algo más podía caer.

Según detallan las autoridades, la posible causa del derrumbe podría ser una filtración de agua que venía del plato de ducha del piso de arriba. Esa humedad habría ido dañando poco a poco el techo, hasta que no aguantó más y se vino abajo.

Los bomberos acudieron para ayudar a la familia. Telemadrid

Al lugar acudió el responsable de los apartamentos turísticos, quien se encargó de darles otro alojamiento para pasar lo que quedaba de la noche, y estancia. Aunque nadie resultó herido, el susto fue enorme. "Hemos vuelto a nacer", repetía la madre aún sin creerse lo que habían vivido.

Afortunadamente, todo quedó en un gran susto y no pasó a mayores, pero la familia no olvidará fácilmente lo que han vivido esta noche. Ahora solo esperan que se revise lo ocurrido y que situaciones como esta no se repitan, para que otras personas no tengan que pasar por algo parecido.