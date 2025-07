Una vecina de Madrid no puede más y denuncia la quema de 32 contenedores en su barrio: "Tengo el miedo en el cuerpo"

La situación de inestabilidad en algunos puntos de Madrid comienza a preocupar a muchos de los habitantes de la capital. Y es que la ciudad tiene varios focos abiertos que están generando importantes polémicas y, sobre todo, intranquilidad entre los vecinos.

Una de las zonas que se encuentra en mayor conflicto es el conocido barrio de Carabanchel, el cual está sufriendo una importante oleada de vandalismo en los últimos meses. El último suceso, y que se ha repetido en decenas de ocasiones en lo que va de año, ha sido la quema de un contenedor.

Este hecho se ha producido concretamente en la zona de Camino Viejo de Leganés, en el citado distrito madrileño, donde sus residentes han tenido que vivir unas horas de tensión una vez más. La quema de dicho contenedor ha provocado que incluso alguno de los vecinos haya tenido que bajar a apagarlo para evitar males mayores.

Sin embargo, tal y como denuncian los residentes en la zona, lo preocupante es que ya se han quemado más de 30 contenedores en lo que va de año. Una escalada de vandalismo ante la que piden soluciones inminentes al Ayuntamiento.

Y es que lo realmente grave es que en ocasiones la quema de este mobiliario termina provocando que también ardan los coches que están aparcados en la zona. Un caso que ha provocado incluso miedo entre los vecinos de esta concurrida área madrileña.

Miedo entre los vecinos de Carabanchel

Los residentes en Carabanchel han vuelto a ver cómo uno de los contenedores de su barrio ha sido pasto de las llamas. Ya es la 32ª vez que sucede en lo que va de año, lo que provoca que los vecinos se encuentren en una situación de constante alarma.

En este caso ha tenido que ser una vecina como Ángela quien realizara las primeras labores de extinción de las llamas, tal y como explicaba a Telemadrid: "Yo lo que me he encontrado cuando he bajado de mi casa es el contenedor ardiendo y muchísimo humo".

Aseguraba que uno de los mayores problemas era la falta de visibilidad: "Aquí no se veía nada. He bajado con lo que tenía que era un cubo de agua". Después de actuar rápidamente, pudo seguir apagando el fuego gracias a la ayuda de las personas que viven con ella en casa.

"En mi casa tenía una manguera y la hemos bajado por el balcón. Me he puesto a echar agua hasta que llegaran los bomberos". Una situación de gran estrés, pero que no es nueva para estos vecinos que en muchos casos viven atemorizados ante este tipo de actos.

"Todos los contenedores de la manzana ya los han quemado más de una vez. Y al quemar el contenedor se han quemado coches". Es ahí precisamente donde radica la gravedad de este asunto, ya que muchos vecinos se están viendo gravemente afectados.

Otra residente en la zona de Carabanchel asegura que han pedido ayuda después de que se hayan quemado más de 30 contenedores en los últimos meses. "Vamos a recoger firmas porque esto no se puede tolerar. No es nuevo. Aquí lo queman todo desde hace meses".

Además, esta vecina, que asegura sentirse muy afectada por el estado en el que se encuentra su barrio, exclama porque la escalada de vandalismo no cesa. Incluso utilizando estos elementos para intentar robos en casas del barrio. "Usan los contenedores para subirse a los balcones. En mi casa no pudieron porque lo tenía cerrado. Pero el miedo lo tengo en el cuerpo".