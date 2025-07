Un consultor inmobiliario sobre las hipotecas en Madrid: "El banco no te la dará si tu letra supera el 35% de tus ingresos"

Comprar una vivienda en Madrid sigue siendo uno de los grandes objetivos de muchas familias, sin embargo, el camino para lograrlo puede ser algo largo y exigente.

Julio Alcalde, CEO de Élite Alcalá Inmobiliaria, lo resume con claridad y es que el banco no te dará una hipoteca si tu letra supera el 35% de tus ingresos netos.

Una afirmación que en realidad es una de las principales reglas que rigen la concesión de hipotecas en España y una barrera que muchos desconocen hasta que se sientan a negociar con la entidad financiera.

vivienda+madrid

Esta regla, que muchos desconocen, es una de las claves para que una entidad financiera apruebe o rechace la concesión de una hipoteca.

Y es que tal y como explica este consultor, si una persona gana 2.000 euros netos al mes, la cuota mensual de la hipoteca no puede pasar de los 700 euros. El motivo es simple: los bancos evalúan el riesgo, y un pago mensual superior al 35% de los ingresos se considera inasumible para la mayoría de los hogares.

Además, no basta con tener un sueldo que permita pagar esa cuota. También es imprescindible contar con ahorros. "Para comprar una vivienda en Madrid sin contar con aval ni ser funcionario, lo habitual es tener ahorrado entre un 12 % y un 15 % del precio total del inmueble. Esto incluye el 5 % que suelen pedir los bancos como entrada mínima, más los gastos de compra (como impuestos, notaría, registro o gestoría), que suman entre un 7 % y un 10 %", afirma Alcalde.

Pone un ejemplo muy claro: "Si alguien quiere comprar una vivienda de 300.000 euros, necesitaría tener ahorrados entre 36.000 y 45.000 euros. Esta cantidad no la financia el banco, y debe aportarla el comprador desde el inicio".

Venta de pisos.

En cuanto al momento adecuado para lanzarse a la compra, Alcalde destaca que depende mucho de cada caso. "El mejor momento para comprar una vivienda en Madrid depende, sobre todo, del perfil económico del comprador", explica.

Si se trata de alguien con ingresos más ajustados, los primeros meses del año pueden ser más favorables "porque en ese momento, los bancos ya han definido sus objetivos anuales y están más receptivos a conceder hipotecas para cumplirlos".

Sin embargo, si el comprador tiene un perfil más solvente, el calendario no influye tanto: "Para estos perfiles, que pueden comparar condiciones entre varios bancos y negociar, prácticamente cualquier momento puede ser bueno".

En cuanto a la zona, Alcalde detalla que "hoy en día, hay muchas zonas fuera del centro de Madrid que ofrecen una mejor relación calidad precio. Municipios como Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, San Fernando, Vicálvaro, Leganés, Getafe, Móstoles o El Cañaveral tienen precios más asequibles y, en muchos casos, viviendas más nuevas o espaciosas".

No obstante, concluye con una advertencia a los compradores y es que "sinceramente, ahora mismo no recomendaría comprar en Madrid capital ni en los barrios más colindantes. Me decantaría por ciudades de alrededor como Leganés, Móstoles, Alcorcón, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz o incluso pueblos cercanos con buenos servicios".