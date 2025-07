Una pastelera de Madrid, indignada con las obras: "Antes tenía el autobús directo y ahora tardo media hora más"

El verano en Madrid es la época de las obras. Con una mayoría de madrileños fuera de la ciudad disfrutando de las vacaciones, llega el turno para rehabilitar y mejorar muchas zonas de la capital.

Una de esos lugares es el túnel de Conde de Casal, en la Avenida del Mediterráneo. Las obras se están llevando a cabo en el túnel para acondicionarlo y garantizar la seguridad vial dentro del mismo. También se está reformando su altura.

Según ha explicado un obrero al programa Madrid Directo, "van a mejorar y reforzar todo el túnel, señalizaciones, y se va a hacer toda la instalación nueva".

Para ello, el pasado sábado empezaron los cortes de tráfico en la Avenida del Mediterráneo. Sin embargo, este martes a las 6:00 ya se ha reabierto el túnel.

Pero los cortes no acaban ahí. Desde este martes hasta el jueves, el cierre del túnel se producirá entre las 23 horas y las 6 de la mañana.

Los vecinos de la zona han hablado sobre estos cortes en el programa de Telemadrid. "Son cosas que hay que hacer y son necesarias", asegura uno de ellos.

Una pastelera ha contado el tiempo que pierde con estos cortes: "Antes tenía el autobús directo y ahora tengo que hacer transbordo. Me quedo en Avenida del Mediterráneo y cojo otro autobús para poder venir a Conde Casal. A veces tardo media hora más".

Una vecina afirma que "sobre todo al aparcar es terrible", pero no lo ve mal "si es para que la ciudad esté mejor".

Estas obras coinciden con las de la línea 11 del Metro, lo que ha generado aún más inconvenientes a los vecinos. "Vengo de comprar en el Mercadona y me entorpece toda esta obra. Además, el metro está cortado", explica una vecina.

No obstante, los cortes no han provocado demasiados problemas de tráfico en los coches. "Es la primera vez que pasó y me ha sorprendido que esté perfectamente ligero. Esto hay que verlo por las mañanas a las siete o a las ocho", comenta un conductor.

Por suerte para los vecinos, los cortes serán solo por la noche durante los próximos días. Reduciendo así la incomodidad de peatones, conductores y comerciantes de la zona.