Un vecino de Madrid no se corta con los radares que más multan de España: "Se ve claramente que son para recaudar"

Cada vez son más los conductores que se quejan de los radares de velocidad, especialmente en Madrid, donde se encuentran algunos de los que más multan en toda España.

Y es que aunque se supone que están ahí para evitar accidentes, hay quien piensa que su verdadero objetivo es llenar las arcas.

El radar que más sanciones pone en todo el país está en el kilómetro 20 de la M-40, una de las carreteras más transitadas de la capital. Solo en el año 2024 ha registrado 78.873 multas, una cifra que no pasa desapercibida.

Imagen de archivo de un cartel avisando la presencia de un radar.

Sin embargo, no es el único que hay en la ciudad. Madrid está plagada de radares. Y muchos conductores que lo sufren a diario, creen que sus multas no son casualidad.

Un vecino de Madrid lo tiene claro y así lo ha dicho en Telemadrid tras ser preguntado por el radar más 'multón' de la península: "Los de la carretera sí que veo que son por nuestra seguridad, pero los de ciudad se ve claramente que son para recaudar".

Una opinión que parecen compartir muchos madrileños, que sienten que algunos radares están puestos más para sacar dinero que para evitar accidentes.

Y es que para muchos conductores, el problema no es que existan, sino dónde y cómo están colocados. Algunos aseguran que hay radares en sitios donde no hay peligro real, o donde el límite de velocidad cambia de golpe.

También hay quien se queja de que a veces no están bien señalizados, o que no se adaptan a la realidad del tráfico. "No es lo mismo una carretera vacía a las tres de la mañana que en hora punta", comenta otro conductor habitual de la M-40.

Las autoridades, sin embargo, defienden que estos dispositivos ayudan a reducir los accidentes y que están colocados tras estudios técnicos. Pero lo cierto es que las cifras de multas tan altas y la sensación de que están por todas partes hacen que muchos piensen más en la sanción que en la seguridad.

Mientras tanto, el debate sigue en la calle. Y muchos madrileños, aunque intentan respetar los límites, no pueden evitar mirar con desconfianza cada vez que ven uno de esos pequeños aparatos a un lado de la carretera.