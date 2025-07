Alejandro Sanz, criticado tras actuar con Juan Luis Guerra: "No pagamos por un señor que se acuesta con niñas de 18 años"

Madrid está viviendo un verano de lo más movido. Sobre todo desde el punto de vista de los espectáculos y es que en las últimas semanas infinidad de grupos de música y grandes cantantes han pasado por la capital de España. Desde Rauw Alejandro hasta AC/DC.

Diferentes recintos como el Estadio Metropolitano se han convertido en el epicentro de la música mundial. Pero en la capital de España no solo se han celebrado conciertos multitudinarios, sino que también ha sido protagonista por acoger varios festivales. Sin ir más lejos, este fin de semana llega el Reggaeton Beach Festival.

Sin embargo, si algo está dando qué hablar son los conciertos que se están llevando a cabo en el Movistar Arena. Uno de los últimos artistas en actuar y dejar su sello allí ha sido Juan Luis Guerra. El paso del dominicano por la capital de España se podría definir como un éxito.

No obstante, ha habido algunos puntos de su actuación que han sido duramente criticados por muchos de sus aficionados. Algunos se quejaron porque les llegaba el sonido con mala calidad. Sin embargo, la mayoría se centraron en una aparición estelar que generó una gran polémica.

Uno de los artistas invitados que compartió escenario con Juan Luis Guerra fue Alejandro Sanz. Lo que parecía que iba a ser una gran sorpresa terminó siendo un nido de críticas, ya que a muchos no les gustó el estado en el que se encontraba el madrileño.

Críticas a Alejandro Sanz en su concierto con Juan Luis Guerra

Juan Luis Guerra había preparado esta sorpresa con el mayor de los mimos. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Al dominicano le hacía mucha ilusión cantar con su amigo Alejandro Sanz en su ciudad y delante de todos sus seguidores españoles.

Sin embargo, muchos de los fans del artista de Santo Domingo quedaron decepcionados con la imagen que ofreció Alejandro Sanz. De hecho, uno de los aspectos más criticados del concierto celebrado en el Movistar Arena de Madrid fue la voz del español.

Así lo transmitieron algunos asistentes al evento: "Qué feo se le escucha a Alejandro Sanz". Y es que muchos coincidían en que la voz de Alejandro Sanz se veía afectada. Como algo apagada. De hecho, algunos incluso especulaban con la posibilidad de que el español ya no diera la talla.

"Alejandro ya pasó tu buen momento, qué mala voz...". Un sentir que fue bastante repetido entre el público asistente y es que la presencia del español no convenció del todo. Para algunos, el tono era tan malo que casi ni identificaban el tema interpretado, Bachata rosa.

"Qué bueno que avisan cuál canción es, ya que nunca se le entiende nada al gallego". Incluso asistentes al concierto como Kelvy fueron más allá en sus críticas: Kelvy "Pero por qué estropean esa canción con Alejandro Sanz si él no es versátil ni genuino".

Además, también fue muy comentado el look del cantante, quien se subió al escenario con gafas de sol a pesar de tratarse de un entorno de lo más oscuro, como destacaba Sancha: "Lo de cantar con gafas de sol, ¿por qué? ¿A qué viene?".

Pero sin duda alguna, quien fue más ácido con sus críticas fue un fan de Juan Luis Guerra que se acordó de la última polémica de su compañero en el escenario, utilizándola para afear esa sorpresa que ambos tenían preparada.

"Estuve anoche en el concierto y mira que no me gustó nada, nos estropeó la canción. Pagamos por Juan Luis Guerra y no por un señor que se acuesta con niñas de 18 años". Unas palabras que sin duda hacían referencia al comentado affaire que Sanz tuvo con una de sus fans, Ivette Playà, cuyo caso se hizo viral durante algunos días.