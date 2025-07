Alberto, de Madrid, dice lo que muchos han pensado sobre las fiestas del Orgullo LGTBI: "Qué pesados sois de verdad"

Madrid ha puesto fin a varios días de fiesta sin freno. Y es que la capital de España ha celebrado desde el pasado 2 de julio las festividades del Orgullo LGTBI, más conocido como el MADO 2025. No obstante, las jornadas festivas no oficiales arrancaron incluso unos días antes.

Unas jornadas que son de celebración para unos, pero también de incomodidades para otros. Especialmente para los habitantes de barrios como Chueca, donde se centran buena parte de los eventos que tienen lugar durante estos días de luces, color y mucho glamour.

Sin embargo, también son jornadas de suciedad, de ruido y desperfectos para esos vecinos que ven como miles y miles de personas acuden hasta sus barrios para disfrutar de la fiesta sin mesura y, en ocasiones, sin civismo.

Por ello, durante estos días se han obtenido registros especialmente preocupantes como las más de 200 detenciones que ha dejado el Orgullo LGTBI 2025 en Madrid. Cuatro días de fiesta en los que se han sucedido los hurtos, especialmente de móviles.

Unas jornadas en las que se han cruzado muchos comentarios tanto a favor como en contra de esta fiesta, sobre todo en redes sociales como Twitter (ahora X). Y que quedan resumidos en el sentir de un usuario como Alberto Sarrió Castillo, quien responde así a los críticos: "Qué pesados sois de verdad".

Debate interno por el Orgullo en Madrid

Las celebraciones del Orgullo LGTBI en Madrid, también conocido como MADO, siempre generan un gran debate. Hay quienes solo ven fiestas sin sentido, desperfectos y basura por todos lados. Y hay quienes ven una explosión de libertades y derechos.

Es por ello que siempre que llegan estas fechas se produce un gran debate en diferentes espacios. Tanto en la calle como en las redes sociales. Y es precisamente en áreas como Twitter donde más se activan este cruce de pareceres.

En líneas generales, lo que más podemos encontrar estos días son defensores de la fiesta. Por ejemplo, es el caso de Laura Galán, que señala a quienes consideran que el MADO solo son altercados, personas manteniendo relaciones en la calle o espectáculos similares.

"He ido a suficientes Orgullos, estando a esas horas por allí, y nunca me he encontrado a nadie haciendo eso en plena calle. Qué cosas". Otro usuario de Twitter respondía en un tono muy parecido: "Estuve en un concierto y había un buen rollo impresionante".

En este caso, incluso lo comparaba con una de las celebraciones más tradicionales de Madrid: "Mucho más que en las fiestas de la Paloma". Otros iban más lejos y lo comparaban con fiestas fuera de la capital: "Como a los vecinos les dé por pisar la Feria de Málaga se iban a quedar traumatizados".

Por ejemplo, David, aseguraba que lo que se le atribuye al Orgullo es lo que uno puede encontrarse por Madrid casi cualquier noche: "Eso se ve en Madrid centro en las fiestas del Orgullo y cuando no son fiestas, pero quien no ha vivido ahí nunca pues no lo sabe".

Sin embargo, como en todo, hay opiniones para todos los gustos. Y es que también hay muchos madrileños que no están a favor de estas fiestas ya que consideran que, tal y como se celebran, afean mucho la imagen que proyecta la ciudad.

"Un año más gente haciendo el mamarracho", decía una persona a través de su cuenta de Twitter. Otros como Alfonso Torres señalaba que "qué cansinas" son este tipo de jornadas e incluso hay quienes piden su propia fiesta como María: "Estaré de acuerdo cuando celebréis el Día del Orgullo Hetero".