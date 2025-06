La nueva comisaría de Policía de Parla 'arde': "No hay aire y el calor es infernal. Parecen los Altos Hornos de Vizcaya"

El calor ha llegado con fuerza a la Comunidad de Madrid y escapar de las altas temperaturas no es tarea fácil, pero hay un grupo de trabajadores que lo tiene especialmente difícil: los policías de la comisaría de Parla, ubicada en la avenida de la Escuela Pública 2 de la citada localidad, que se ven obligados a trabajar a temperaturas por encima de los 35 grados.

Raúl Domingo, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional y portavoz de la Confederación Española de Policías (CEP), explica que, "después de las obras de casi 700.000 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation para mejorar la eficiencia energética de la comisaría" no se han reinstalado "los 36 aparatos de aire acondicionado".

Un edificio de 2.237 metros cuadrados del año 1979 que se acaba de reformar y que los policías comparan ahora con "los Altos Hornos de Vizcaya".

"Hace el mismo calor fuera del edificio que dentro. Por las noches las temperaturas superan los 31 grados y por el día llegan casi a los 40", cuenta Raúl.

A los policías que sufren estas intensas temperaturas les parece "casi una broma que se hayan hecho obras para mejorar la eficiencia energética de la comisaría" y tengan que trabajar "con calor extremo": "El chiste se cuenta solo".

🌞 El calvario que viven los compañeros de la Comisaría de #Parla por el problema con el aire acondicionado es escandaloso. Temperaturas que hacen que aquello parezca los Altos Hornos de Vizcaya. Que vaya allí a trabajar el jefe superior una mañana y nos cuenta a ver qué tal… pic.twitter.com/UfDINkEhKA — CEP Madrid (@cepmadrid) June 19, 2025

El portavoz del CEP detalla que "la solución" que se ha tomado ha sido instalar "pingüinos portátiles" que además de hacer "mucho ruido" arreglan "entre poco y nada" el problema.

"Ni los policías que están trabajando ni los ciudadanos que van a hacer uso de las instalaciones de la comisaría merecen condiciones tan deplorables como estas", apuntan fuentes del CEP.

Además, en un comunicado afirman que "la Administración y la Jefatura Superior tienen la obligación de proteger" a los trabajadores, por lo que piden "medidas urgentes" para terminar con el problema.

Por otro lado, desde el CEP detallan que se está incumpliendo la normativa que establece el Gobierno: "La temperatura máxima debe ser de 27 grados".

Por todo ello, desde la Confederación Española de Policías presentaron un escrito al departamento de Riesgos Laborales exponiendo la situación.

Aparte de todos los puntos anteriores, desde el CEP argumentaban que "el calor excesivo está afectando significativamente a las condiciones en las que prestan servicio los compañeros".

"Las altas temperaturas no sólo generan incomodidad, sino que también merman las capacidades físicas y cognitivas de los agentes, comprometiendo su bienestar y la calidad del servicio prestado a la ciudadanía", apostillaban en el comunicado.

Según figura en la web de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), encargada de las obras, uno de los principales objetivos de la obra fue proporcionar a la comisaría de un mayor confort térmico y acústico.

También, lograr una mejora de 3 letras en la etiqueta del Certificado energético, cumpliendo los objetivos exigidos de eficiencia energética, necesarios para la adjudicación de los Fondos Next Generation.

Según figura en su web, la renovación también buscaba el cumplimiento de los requisitos del DNSH (Do Not Significant Harm – No causar daño significativo), principio clave en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.