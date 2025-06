Antonio, con incapacidad permanente y casi dos años sin ascensor: "Me siento inútil y atrapado, no quiero morir así"

Antonio Cívico es un vecino de Getafe con una discapacidad de movilidad del 73% y varios problemas respiratorios. Una situación que se vuelve dramática al vivir en una cuarta planta y en un edificio sin ascensor.

Lleva más de 17 meses esperando una solución que no llega, pues desde enero de 2024 sufre esto. El protagonista lo ha denunciado en el programa Buenos días de Telemadrid.

La instalación de un ascensor en esta comunidad de propietarios está aprobada, pero aún no hay luz verde por parte del Ayuntamiento de Getafe.

"Solo falta la firma, desde enero de 2024 tienen todos los papeles. Nos dicen que el técnico no está, que lo están estudiando y no nos dan ninguna explicación", explica Antonio.

El vecino asegura que recibió una llamada del Ayuntamiento en diciembre y le dijeron que tenían 48 expedientes para revisar: "Yo le dije que sé que hay gente que está peor que yo y también mejor que yo, pero que no me dejen para el último".

Antonio esperaba que para enero de 2025 los trámites se hubiesen agilizado, pero no fue así, a pesar de sus cinco visitas al consistorio. "En febrero tuve que volver, poner una reclamación y hasta ahora sin noticias ninguna", asegura.

"Me siento un inútil, sé que mucha gente que vive en Getafe está igual y no soy el único perjudicado, pero me cuesta mucho trabajo subir los 67 escalones", confiesa Antonio.

Hay varios afectados más en su edificio, pues su vecino de al lado tiene un marcapasos y una vecina de la primera planta tiene una discapacidad de más del 30%. "Es necesario, me quejo por mí, pero hay más gente", reconoce.

Su mujer Azucena también es testigo de esta situación. Ella explica que Antonio consigue "bajar despacito, pero subir le cuesta".

Esto es en parte a la traqueotomía que le hicieron cuando le operaron: "Entonces le falta el aire y se asfixia".

Azucena desvela la tortura administrativa que están sufriendo: "Primero nos dijeron que habían cambiado de funcionarios, luego que tenían muchos papeleos y todavía no lo firmaban. Cada vez te van dando largas".

"Nos dicen que no nos preocupemos y que lo van a arreglar. Hasta el gestor ha hablado también y nos dicen que lo van a solucionar", pero ya es un año y medio en espera.

Durante este tiempo, Antonio solo ha salido para ir al médico, al ambulatorio o a la peluquería "una vez al año". El afectado ha llegado a estar dos meses completos sin salir de su casa.

Antonio reconoce sentirse "atrapado, como en una cárcel" y asegura a su mujer que no se quiere morir sin tener el ascensor puesto en el edificio.

No obstante, este vecino de Getafe confía en que se pueda solucionar y reconoce su mayor anhelo: "Sería una alegría coger la basura por la noche y bajar y subir en ascensor tranquilamente".