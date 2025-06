Mariana, la nota más alta de la PAU de Madrid que solo necesitaba un 5: "Regalaría puntos a cualquier amiga"

Apenas 20 minutos antes de que saliesen oficialmente las notas de la PAU en Madrid, Mariana Sánchez recibió una llamada telefónica que le ha impedido ir a su clase de piano.

"Contesté y me dijeron: enhorabuena, tienes una 'notaza', pero yo no sé cuál es todavía", comenta la estudiante en un aula de su centro educativo en conversación con Madrid Total. Ella ha sido una de los dos únicos estudiantes que han conseguido la nota más alta, un 14, en la Selectividad madrileña.

Alumna del I.E.S Carlos Bousoño de Majadahonda, ha cursado el bachillerato de Artes Escénicas, donde ha descubierto un gran interés por el teatro. Aun así, su gran pasión sigue siendo el piano y el año que viene quiere cursar un Grado en Interpretación de Música Moderna.

"Yo creo que no hay clave para nada, lo importante es el interés". Así es como define la alumna el porqué de su éxito en las pruebas de acceso a la universidad. "Me ha interesado casi todo lo que

he estudiado este año", añade.

"Una pieza importante son tus profesores y la enseñanza que te pueden dar". Está segura de que sin ellos no habría alcanzado la máxima puntuación. "Sin sus clases, yo no me hubiera puesto a

estudiar 10 temas de historia o 15".

Confiesa haber empezado a estudiar "dos semanas antes" y los días previos a la PAU su rutina era muy sencilla: "Me despertaba, iba a clases de conducir y después me ponía a estudiar. Comía y descansaba un rato para luego volver a estudiar".

"Por las tardes, me ponía a estudiar hasta que ya no me apetecía más. Y me iba a dormir. O sea, sí que he estudiado, bastante, pero no me he vuelto loca".

Llegado el día de la prueba, estuvo "muy tranquila" en todos los exámenes. "En el primero sí que iba un poco pensando 'a ver qué me encuentro', pero luego vi que es lo que has estado haciendo durante el curso".

"Estuve con mis amigos todo el tiempo y nos tocó la facultad de Farmacia, que para mí fue un regalo porque es super bonita".

Solo hay un examen del que salió con una mala sensación: el de Literatura Dramática. "El comentario de texto no nos lo esperábamos, era de Sarah Kane y todos contábamos con Shakespeare o Lope de Vega".

"Luego, en el resto sí que pensaba en alguna cosilla que me había faltado poner, pero por lo que veo han salido todos muy bien".

Ella solo necesitaba un 5 para acceder a la carrera que quiere cursar, y piensa ahora en muchas otras personas que, por diversos motivos, se han quedado fuera de los grados universitarios que deseaban:

"Si pudiera le daría puntos a toda esa gente y amigas que no pueden entrar en su carrera porque no ha tenido la nota suficiente".

Un futuro en la música

Mariana ve su futuro cerca de un piano y su vocación por el arte le viene desde la cuna, pero no de familia. "Mi padre es ingeniero. Mi madre, física. Mi hermano hace una ingeniería y mi hermana publicidad y relaciones públicas. Nada que ver".

La brillante estudiante considera que en el mundo del arte "el talento no es lo más importante", sino que, en cambio, priman más "el trabajo, la pasión y la creatividad", aunque esta última "se trabaja".

Si este plan no sale bien, se respalda en tener la suerte de que le gustan muchas cosas. "Si algún día quiero estudiar alguna de las carreras que se me han quedado ahí en un hueco de mi corazón, pues lo haré".

"Tengo muchas ideas y tengo muchas cosas por explotar, sobre todo, porque yo estoy empezando en la música. Llevo muchos años, sí, pero lo que me queda por recorrer es mil veces lo que he recorrido ya", valora sobre su prometedor futuro Mariana, la nota más alta de la PAU en Madrid.