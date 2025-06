Jonás de Lezo, vecino de Madrid: "Lo del granizo aquí ha dado bastante miedo, un par de horas y habría muertos"

Madrid, ciudad de contrastes. Como se venía advirtiendo durante toda esta semana, la capital de España ha sufrido durante estos días unas condiciones climatológicas adversas, pero sobre todo muy cambiantes.

En cuestión de unas horas se ha pasado de un calor asfixiante con máximas que superaron los 35 grados a la impresionante granizada que causó estragos en la capital de España. Unas precipitaciones en forma de hielo que ocasionaron numerosos daños.

Y es que en cuestión de minutos, Madrid pasó de la tranquilidad al absoluto caos. Aquellas personas que iban caminando por la calle se vieron sorprendidas por la intensa caída de pelotas de hielo de tamaño considerable.

En algunos puntos, estas tenían un volumen superior a monedas de 2 euros. Y en otros, incluso comparables a pelotas de golf o ping pong. Una situación que dejó algunos heridos leves y desperfectos en coches, mobiliario urbano y puntos de viviendas como ventanas.

Lo cierto es que aunque duró poco, la supercélula que atravesó Madrid de sur a norte causó un gran impacto en la ciudadanía, ya que eran esperadas las tormentas, pero no a tal intensidad. Por ello, las autoridades se vieron obligadas a lanzar mensajes de advertencia.

¿Cómo vivió Madrid la gran granizada?

Muchos madrileños siguen hoy en shock después de lo que sucedió ayer en la capital de España. Y es que Madrid se vio amenazada de golpe por una impresionante granizada que pilló a mucha gente desprevenida. Andar por la calle se convirtió en una misión de riesgo.

Pero también permanecer a la intemperie, fuera en el lugar que fuera. Y es que la brutal granizada no solo afectó a la capital, también lo hizo a municipios como Parla o Fuenlabrada. Toda la Comunidad fue víctima de una situación que por momentos fue dantesca.

A pesar de todo, no hubo que lamentar grandes daños. Pero las reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar, ya que todos alucinaban con la intensidad, la velocidad, la frecuencia y, sobre todo, el tamaño de las pelotas que caían sobre la región de Madrid.

Jonás de Lezo, abogado y vecino a tiempo parcial de la ciudad de Madrid, publicaba un mensaje a través de sus redes sociales con una foto impactante que evidenciaba a la perfección el tamaño de estas pelotas de hielo: "Lo del granizo en Madrid esta tarde ha dado bastante miedo".

Lo del granizo en Madrid esta tarde ha dado bastante miedo. Un par de horas así con este tamaño y habría muertos. pic.twitter.com/o6ywNxPOMQ — Jonás de Lezo Schleswig 🏁 (@LezoJonas) June 11, 2025

Este ciudadano, activo a través de su cuenta de Twitter, era uno de los más expresivos con su breve análisis de una situación que generó miedo en muchos momentos: "Un par de horas así con este tamaño y habría muertos".

Sin embargo, Jonás no fue el único vecino de Madrid en alucinar con esta brutal granizada. Otra persona se preguntaba lo siguiente: "¿Granizos o pelotas de golf?". Y es que nadie daba crédito al tamaño que habían adoptado estas impresionantes pelotas de hielo.

Además, verlas caer sobre diferentes superficies generaba todavía más impresión. "Locura de bombardeo de granizo en Madrid" decía una persona en su cuenta de Twitter (ahora X) al ver la granizada sobre su piscina. Y es que el sentir era claro: "El cielo se ha venido abajo en forma de piedras de hielo".

¿Qué tiempo va a hacer en Madrid?

Tras la tempestad, parece que ha llegado la calma. Al menos en cuanto a precipitaciones se refiere. Y es que después de la ya famosa granizada, el sol vuelve a lucir en el cielo de la capital de España y de toda la región durante este jueves.

Una situación que se va a prolongar hasta el final de la semana, con el regreso de temperaturas que se situarán en torno a los 34 y 35 grados. No obstante, aunque ya no haya que tener cuidado con el hielo, los madrileños no están libres de peligro.

Este regreso del sol provoca que se eleve el riesgo por radiación ultravioleta, la cual se va a mantener en niveles muy altos. Eso sí, se espera que los cielos se mantengan despejados con máximas muy agradables, poca nubosidad, ligera sensación de humedad y vientos flojos.

Sin embargo, como decíamos, el mayor peligro será la radiación, que alcanzará un nivel muy alto, de 10. Esto hará también que los termómetros vayan creciendo hasta que el 14 se alcancen esas máximas para esta semana, con temperaturas de 34 grados.