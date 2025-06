Chema Gil, técnico y perito en Emergencias, afectado por el caos de Chamartín: "Nos tienen en el AVE, no podemos ni salir"

Nuevos problemas en la red de trenes de alta velocidad que, en este caso, ha afectado a la estación de Chamartín de Madrid principalmente. La empresa Adif ha informado de que hay problemas con el suministro de electricidad, lo que ha provocado que los trenes no puedan entrar ni salir de la estación.

Una situación de caos que ha provocado que cientos de personas se queden incluso atrapadas dentro de los trenes, ya que no les permiten ni bajar al andén. Algo que ha provocado las quejas de los propios usuarios, quienes han vivido con tensión estos momentos.

Por ello, en cuestión de minutos, las redes sociales se han visto inundadas de mensajes de personas afectadas por estos graves parones. Y es que se trata de una situación que no es nueva en España, ya que en los últimos meses y años se han repetido este tipo de episodios.

Tras el shock inicial, poco a poco fue llegando a cuentagotas la información que los propios usuarios iban recibiendo de las autoridades de Adif, empresa involucrada en el problema y que rápidamente puso a un equipo de operarios a intentar subsanar las incidencias.

Sin embargo, eso no evitó que muchos pasajeros perdieran los nervios y se quejaran de la mala calidad de un servicio que ha recibido incontables críticas recientemente. Y es que miles de personas se han visto perjudicadas por esta situación en la estación.

Duros testimonios desde Chamartín

Situación de caos la que se ha vivido en las últimas horas en la estación de Chamartín. Una caída en el suministro eléctrico ha provocado que varios trenes no hayan podido salir ni entrar a dicho punto, clave en los transportes y en la movilidad de la Comunidad.

Esto ha provocado que miles de personas se hayan quedado atrapadas incluso dentro de los trenes, viviendo momentos de cierta tensión y de mucho agobio. Y es que con estas temperaturas más propias del verano, los mareos y la situación de estrés ha ido in crescendo según pasaban los minutos.

Muchas personas han aprovechado sus redes sociales para dejar testimonio de cómo han vivido esta situación. Uno de ellos ha sido Chema Gil, quien además es técnico y perito en Emergencias y experto en seguridad y terrorismo, así como Medalla al Mérito de la Policía Nacional.

El enfado de Chema ha ido en aumento según pasaban los minutos: "La empresa Adif nos tiene dentro del AVE en la estación de Chamartín. El tren no puede arrancar porque Adif no suministra electricidad. Previsión de retraso entre una o dos horas. No podemos ni salir al andén".

La empresa @Adif_es nos tiene dentro del AVE en la Estación de Chamartín. Él tren no puede arrancar porque @Adif_es no SUMINISTRA ELECTRICIDAD. PREVISIÓN DE RETRASO ENTRE UNA O DOS HORAS, NO PODEMOS NI SALIR AL ANDÉN.

VAYA BANDA DE DELINCUENTES. — Chema Gil (@ChemaDireccion) June 12, 2025

Los mensajes de personas como Chema no se hicieron esperar y poco a poco fueron constituyendo las primeras fuentes de información para saber cuál era el nivel real de tensión que se ha vivido en Chamartín: "Todos los trenes de alta velocidad con acceso y salida en Chamartín interrumpidos".

Muchas personas empezaron a perder los nervios a medida que los minutos pasaban, aprovechando también para hacer público dicho enfado: "Ahora mismo entrando en Chamartín desde Alicante y se para el tren por avería (falta de tensión)", decía otro usuario.

Y es que, la mayoría de personas afectadas han sido viajeros con trenes que llegaban o que partían hacia zonas del Mediterráneo, tal y como ellos mismos han podido apuntar. "Aquí nos quedamos hasta nuevo aviso".

Aunque no había confirmación oficial de cuánto iban a durar los retrasos, muchos se temían lo peor, esperando retenciones superiores a una hora. Otros, al menos, se lo tomaban con cierto humor e ironía: "El acertijo más difícil, ¿a qué hora saldrá el próximo tren de Chamartín?".

Con el paso de los minutos, fueron apareciendo las primeras hipótesis que explicaban este caos. Y es que algunos usuarios afirmaban que la pérdida del suministro eléctrico se debía a un corte del mismo provocado por el descarrilamiento de otro tren.