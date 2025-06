Marta Gómez, alto y claro sobre los indigentes que duermen en Barajas: "El 40% de los que viven allí tienen trabajo"

Cada noche, el aeropuerto de Barajas acoge a más de 400 personas sin hogar. Sus pasillos se convierten en camas improvisadas mientras los empleados luchan por su seguridad.

Un fenómeno, que ha ido creciendo en los últimos años y que refleja un problema social que parece venir de lejos.

La dificultad para acceder a una vivienda en Madrid, incluso teniendo un empleo, es un problema que afecta a muchos empleados en la capital, quienes se ven obligados a compartir vivienda o, como en estos casos, buscar otra solución.

Indigentes en Barajas.

Así lo explica Marta Gómez Montero, colaboradora de Telemadrid, en su intervención en el programa Buenos días. Y es que según indica la periodista, "el 40% de las personas que viven en Barajas tienen trabajo".

Una afirmación que muestra una realidad preocupante para muchos, ya que según aclara Montero, parece que ahora tener un trabajo no garantiza la posibilidad de tener una vivienda digna.

A pesar de que el paro en Madrid ha bajado —un 2,47% menos que el mes anterior— y se han registrado las mejores cifras en el mes de mayo de los últimos 17 años, muchas personas siguen viviendo en la calle.

Ante esto, Marta Gómez no esconde su indignación y habla de forma directa: "Son buenos los nuevos datos del paro, pero no se traducen en bienestar. Antes, con un sueldo vivías bien y tenías una casa, ahora con dos sueldos no te puedes ni comprar una", denuncia.

Y es que detrás de estas estadísticas se esconde una realidad paralela que afecta a más personas de lo que muchos creen.

El precio medio del alquiler en Madrid ha subido más de un 60% en los últimos diez años, mientras que los sueldos apenas han crecido.

Marta Gómez ha intervenido en plató. Telemadrid

Una habitación en un piso compartido en la capital puede superar fácilmente los 500 euros mensuales, una cantidad inasumible para quienes tienen trabajos con sueldos bajos o contratos temporales.

Es por ello, que tras conocer los nuevos datos, la periodista no ha dudado en aclarar que "son unos datos muy bonitos sobre el papel, pero que no mejoran la vida real de la gente", por lo que todo no es tan positivo como parece.