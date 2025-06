Michael, el profesor de inglés que duerme hace meses en Barajas: "El aeropuerto refleja la crisis de la vivienda en Madrid"

Michael, nombre ficticio para no ser identificado, es uno de los más de 400 personas que pernoctan cada noche en el madrileño aeropuerto de Barajas. Su caso es especial, ya que, a pesar de trabajar de lunes a viernes, a duras penas puede pagar un alquiler en Madrid o alrededores.

Él es americano de Wisconsin y lleva muchos años viviendo en España, donde ha trabajado como profesor de inglés más de 20 años en academias y también dando clases particulares.

Se sienta en una mesa para relatar a Madrid Total su experiencia después de un tiempo pernoctando en Barajas y debatir sobre la crisis de los más de 400 indigentes que viven en el Adolfo Suárez, que ha supuesto un gran choque entre las administraciones.

"Llevo durmiendo en el aeropuerto algunos meses. Mi caso no es tan dramático como otros que he visto en el aeropuerto, ya que he visto gente con problemas mentales muy graves", cuenta.

Él es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y comenzó a trabajar cuando todavía vivía en Wisconsin. "Me mudé a España hace muchos años y he vivido en diferentes partes de la ciudad. Siempre he trabajado como profesor de inglés y la verdad, nunca me ha faltado trabajo en esa área", explica.

Varias personas se preparan para pernoctar en la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas

"Durante algunos años viví en un apartamento en el pueblo de Barajas, pero por una serie de discrepancias con el dueño me marché. Después, dormí en diversos lugares, por ejemplo un hostal, que me costó gran parte de mis ahorros", relata.

Michael cuenta que desde que durmió en el aeropuerto por primera vez, ha estado "buscando un estudio o una habitación": "No es fácil encontrar algo que encaje con mi presupuesto, pero, si todo va bien, creo que pronto tendré una habitación".

Este profesor nunca había estado en una situación de indigencia hasta que durmió en el aeropuerto por primera vez.

"Desde hace mucho tiempo, hay un indigente en la entrada de una estación de Metro cercana. Yo siempre le ayudaba dándole algo de dinero o de comer. Cuando me vi en una situación complicada, fue él quien me dijo que era posible dormir en Barajas", explica.

Indigentes durmiendo en la T4 del Aeropuerto de Barajas. E. E.

Fue así como Michael descubrió la otra cara del aeropuerto madrileño. "Yo no tenía ni idea de que más de 400 personas dormían dentro del aeropuerto. Fue sorprendente descubrirlo", apunta.

Al igual que otros indigentes, e incluso trabajadores de Barajas, Michael apunta a que "hay de todo", pero por desgracia "también hay una mayoría de indigentes" que sufren "graves problemas mentales".

"He escuchado muchas historias de la gente del aeropuerto y hay cuadros clínicos muy delicados, muchos de ellos incluso arrastran problemas de su pasado que les han condicionado", relata.

Por eso, Michael apunta a que estos casos necesitan "ayuda especializada" que no pasa sólo por "tomar unas medicinas".

Pero, ¿Cuál es la solución? Michael no duda en su respuesta: "Clasificar a cada indigente de acuerdo a sus necesidades y proporcionarles un lugar donde dormir. Aunque sea una solución temporal, será un buen principio".

"Tienen que trabajar todas las administraciones juntas y creo que sería conveniente que una organización externa asegurara que todos cumplen sus funciones", apunta.

Por eso, este profesor concluye la conversación diciendo que espera conseguir "pronto" una habitación en la que dormir y, al mismo tiempo, "tener dinero para necesidades básicas" como "comida o transporte".

"Por desgracia, en Barajas se refleja la grave crisis de vivienda y altos precios que hay en Madrid. Hay gente que pasa un mes en un hostal y luego tiene que volver al aeropuerto, es una realidad muy dura", apostilla.