Dos personas intoxicadas por humo en un incendio de una vivienda de Arganzuela

Dos personas han resultado intoxicadas este viernes por inhalación de humo por el incendio de una vivienda en un edificio de Arganzuela, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

El fuego ha ocurrido en torno a las 18.40 horas en la primera planta de un edificio de siete alturas en la calle Canarias. Hasta el lugar se han desplazado siete dotaciones de bomberos de Madrid, que procedieron a extinguir el incendio que rompió por la fachada del patio interior. Luego, han procedido a revisar todas las viviendas del inmueble por la propagación de humo.

A su llegada, Samur Protección Civil ha atendido a dos personas afectadas por inhalación de humo leve --un hombre de 80 años del piso afectado y una vecina de 30 años--, que han sido trasladadas al hospital.

Incendio en vivienda en C/Canarias #Arganzuela.



👉🏻 7 dotaciones de @BomberosMad extinguen y revisan viviendas.

👉🏻@SAMUR_PC atiende a 2 personas intoxicadas leves por humo.

👉🏻@policiademadrid y @policia mantienen acordonada la zona mientras trabajan los servicios de emergencias. pic.twitter.com/ywLQNXUBwd — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) May 9, 2025

Policía Nacional y Municipal han procedido a acordonar la zona en la que se produjo el incendio para facilitar las labores de extinción y asistencia a los servicios de emergencias.

Precisamente este jueves en Madrid hubo otro incendio que obligó a desalojar a los vecinos de 30 viviendas en el barrio de Villaverde. El fuego se declaró en torno a las 21:00 horas en un bar-cafetería situado en los bajos de un edificio de la calle Eduardo Barreiros.

Las llamas afectaron a la instalación eléctrica y el humo se propagó a las plantas superiores, por lo que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, con once dotaciones desplazadas al lugar, evacuaron a los residentes. Una mujer fue atendida por inhalación de humo, pero no necesitó traslado hospitalario. Aunque no hubo heridos, los desalojados no pudieron regresar a sus casas esa noche. Ninguno requirió alojamiento municipal, ya que contaban con familiares. La Policía Municipal custodia las llaves de los vecinos para facilitar el acceso puntual a sus viviendas.

Por otra parte, el miércoles de madrugada ardió por completo un bazar chino en la avenida de Buenos Aires, en el distrito de Puente de Vallecas. Las llamas comenzaron poco después de las 4:00 horas y fueron detectadas por una patrulla de la Policía Municipal. Una dotación de bomberos sofocó el incendio sin que se propagara a las viviendas colindantes. No hubo heridos y el Samur acudió de forma preventiva. La Policía investiga las causas del fuego en este local, que llevaba años abierto en la zona.