Lluvia y granizo en Madrid más tiempo del esperado: AEMET confirma hasta cuándo durarán y a qué zonas afectarán más

Muchas personas tenían unas grandes esperanzas puestas en este puente de mayo, especialmente en ciudades como Madrid. Era la segunda bala para aquellos que no pudieron aprovechar bien la Semana Santa. Sin embargo, como en aquella ocasión, las lluvias y el mal tiempo han sido demasiado protagonistas, arruinando a buena parte de la sociedad sus pequeñas vacaciones o su escapada.

No obstante, algo que sí se produjo en Semana Santa y que ahora no ha sucedido es un cambio drástico en la climatología una vez tocó volver a la rutina. Y es que el puente de mayo habrá dejado viajes en algunos, en otros descansos, pero no se ha llevado el mal tiempo, ya que este lunes los cielos han amanecido encapotados y con abundantes precipitaciones.

Zonas como Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha o Castilla y León se encuentran salpicadas por la lluvia desde hace horas. Una situación que, como no podía ser de otra forma, también se ha producido en Madrid. La mañana de este lunes ha arrancado en la capital con lluvias y tormentas, lo que ha provocado una vuelta al trabajo y a los estudios más gris de lo habitual para ser primeros de mayo.

Una situación que se va a alargar durante toda la jornada tal y como ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología. Y es que la advertencia amarilla generalizada afecta de manera trascendental a la capital de España y a toda la región. Las previsiones indican que se podrían acumular entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora en los peores momentos.

Se espera que las próximas horas e incluso días sean de una gran inestabilidad atmosférica con un aviso amarillo continuado por lluvias e intensas tormentas. Estas han sido claramente protagonistas en los últimos días en los que se han registrado zonas con cierto grado de inundación, truenos y relámpagos e incluso pequeñas granizadas. Aunque de momento parece que la climatología no va a suponer un riesgo para la sociedad, sí dejará complicaciones sobre todo en la movilidad.

¿A qué zonas de Madrid afectarán más las lluvias?

Si por algo está quedando marcado este año 2025 a nivel general es por ser un año de intensas y continuadas lluvias. Y es que sobre todo desde el mes de febrero y marzo no hemos dejado de mirar al cielo esperando qué día iba a dejar de llover. Tras doblar la hoja de abril del calendario ha llegado mayo con las mismas intenciones, las de dejarnos un día tras otro pasado por agua.

Así pues, tras el paso del puente y antes de que llegue San Isidro, las precipitaciones prometen seguir siendo protagonistas en la capital de España y en toda la región. Empezando por este lunes donde los cielos han amanecido completamente cubiertos y en muchos puntos marcados por las lluvias abundantes y continuadas.

Hasta ahora, las zonas más afectadas y que se encuentran bajo alerta amarilla son diferentes puntos de la sierra, el área metropolitana, el Henares, las zonas sur y oeste y las Vegas. En todas ellas se esperan durante las próximas horas lluvia de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado y alguna tormenta que podría tornarse en peligrosa.

Sin embargo, estas precipitaciones no serán la mayor preocupación de los madrileños, ya que a esas lluvias podrían unirse algunos granizos como ya sucedió, sobre todo, durante el jueves y el viernes. Y es que la alerta de la AEMET para este lunes indica que el hielo podría acompañar en ciertos momentos a las intensas tormentas.

En concreto, el aviso por lluvias se mantendrá hasta las 21 horas de la noche en las zonas anteriormente citadas. Sin embargo, hay altas probabilidades de tormentas y la posibilidad de aparición de granizo durante la noche en diferentes puntos. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) recomienda en este tipo de situaciones a los madrileños que cuando hagan uso del vehículo privado extremen la precaución al volante aumentando la distancia de seguridad.