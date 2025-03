Condenada a 22 años de cárcel la mujer que mató a la presidenta de su comunidad de vecinos en Carabanchel

La Audiencia de Madrid ha condenado a 22 años y un mes de cárcel a la mujer acusada de matar a la presidenta de su comunidad de vecinos del barrio madrileño de Carabanchel en 2023, en lo que considera un asesinato tras el que la condenada se deshizo del cadáver, que quemó, trituró y cuyos restos acabó tirando en un vertedero de Toledo.



Según informa EFE, La sentencia de la Sección Quinta de la audiencia provincial madrileña sigue el criterio del jurado popular que enjuició el caso, que considera bien motivado, y que consideró culpable a Marta C.H., de 36 años, del asesinato de Pilar M.G., de 68, en febrero de 2023.



También corrobora que la acusada cometió delito de falsedad documental al falsificar dos recibos bancarios para simular que había pagado la deuda que tenía con la comunidad de vecinos, y de profanación del cadáver de la víctima.





Considera probada la sentencia que la acusada vivía de alquiler en un piso de la calle de la Oca de la capital y, ante la reclamación del pago de unas deudas, aportó dos recibos falsos que aparentaban ser librados por Ibercaja y con los que pretendía justificar dos pagos de 545 y 500 euros.



La presidenta de la comunidad era la que le reclamaba los pagos no efectuados y así Marta "decidió dar muerte a ésta con la idea de que nadie volviera a reclamar los pagos ni tener responsabilidad alguna por los justificantes de pagos falsificados y sortear al riesgo de ser descubierta".



El día 27 de febrero de 2023, sobre las 09:30 de la mañana, la acusada quedó con Pilar teniendo "el propósito de acabar con la vida" de la misma, y de hecho portaba "una maleta de grandes dimensiones en donde tenía intención de introducir el cadáver (...) una vez la hubiera matado".



La acusada llevó a la presidenta del bloque hasta su vivienda y allí la mató, luego limpió la vivienda, introdujo el cuerpo en la maleta y lo llevó hasta la localidad toledana de Las ventas con Peña Aguilera.



Allí, "con una absoluta falta de respeto hacia el cadáver, procedió a incinerar la maleta que contenía el cuerpo, juntando maderas y gasolina para acelerar la combustión, consiguiendo así hacer desaparecer casi íntegramente el cadáver", detalla la sentencia.



Los restos que quedaron los introdujo en un saco y los tiró en un vertedero de esa localidad, donde "con absoluta falta de respeto hacia el cadáver de doña Pilar sometió los restos a una nueva acción del fuego y procedió a machacar los huesos largos que no habían carbonizado hasta reducirlos a polvo o fragmentos diminutos".



La acusada fue detenida pocos días después y confesó que se deshizo del cadáver de Pilar por miedo, después de que ésta muriera accidentalmente. En el juicio aseguró que la víctima se cayó y que ella no quiso matarla, pero la sentencia no da crédito a esta versión en vista de las pruebas valoradas.



Tampoco valida la atenuante de confesión solicitada por su defensa, ya que la acusada solo reconoció parte de los hechos tras ser detenida.



Por todo ello el magistrado presidente de la Sala condena a Marta C.H. a 20 años de cárcel por asesinato, sin circunstancias agravantes ni atenuantes pero teniendo en cuenta "las circunstancias personales de la acusada y en confrontación con ella a la de la víctima (34 años y corpulencia fuerte, la primera, y 68 años y de pequeña complexión la segunda) y la gravedad de los hechos cometidos".



También la condena a cuatro meses de cárcel por profanación de cadáver y a un año y nueve meses de prisión por falsedad documental, así como a una multa de 1.350 euros y a indemnizar a cada uno de los tres hermanos de la víctima con 70.000 euros.