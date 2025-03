Anda Transportes, la empresa china que ha perdido una gigantesca nave en Cobo Calleja tras un espectacular incendio

Una enorme columna de humo negro sorprendía a los más madrugadores que circulaban cerca del polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada durante la mañana del viernes 28 de febrero. Tal era su altura y extensión, que algunos usuarios compartieron en las redes sociales fotos y vídeos de la humareda, varios de ellos tomados desde edificios altos ubicados en Atocha.

El origen de las llamas: una nave industrial de 8.000 metros cuadrados ubicada en los números del 49 al 59 de la calle Villafranca del Bierzo. En este enorme almacén, situado en una parcela de 12.000 metros cuadrados, había toneladas de ropa guardadas para que alguno de los camiones de la empresa de origen chino, Anda Transportes y Logística, los repartiera a sus destinos.

Los cuatro caracteres chinos que dan nombre a esta empresa figuraban en la cara norte y sur de la nave ahora calcinada. Según consta en los datos del registro mercantil recogidos en el portal Insight View, a los que ha tenido acceso Madrid Total, en la desaparecida nave industrial trabajaban 45 personas. Se trata de una empresa cuya misión es el transporte de mercancías y se fundó en el año 2012.

Los citados datos recogen que Anda Transportes y Logística tuvo unos ingresos de 1,8 millones de euros en 2023, un 36,2 por ciento más que en 2022. Por desgracia, al buscar en Google su nave ubicada en Cobo Calleja, aparece el cartel de "cerrado temporalmente".

Durante la mañana del viernes, nadie contestaba a ninguno de los dos teléfonos de la compañía que figuran en un cartel de la nave calcinada. Por desgracia, se ha perdido todo el género que había en su interior, pero la buena noticia es que no hay que lamentar ningún herido.

Las llamas comenzaron hacia las 7.00 horas por causas que ahora se investigan. Un portavoz del 112 de Madrid indicó que aún quedan "días de trabajo" hasta que los bomberos puedan identificar exactamente cuál fue el origen del devastador incendio.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron nada menos que 15 dotaciones de bomberos de Comunidad de Madrid y Fuenlabrada. En total, unos 60 profesionales del citado cuerpo, más de una veintena de policías locales y nacionales y ambulancias del Summa en preventivo fueron hasta la nave de Cobo Calleja para apaciguar las llamas.

Un portavoz del 112 explicó que, por fortuna, fue "fácil controlar el incendio", ya que se encontraba en una nave "aislada" y no tenía posibilidad de propagarse. El fuego provocó que la nave colapsara y se derrumbara gran parte del tejado.

Además, el viento favoreció a que el humo se desplazara y no llegara a núcleos de población, por lo que no hubo que dar avisos para confinar a ningún vecino. Las citadas fuentes indican que en el interior de la nave no había ningún material especialmente inflamable, lo que ayudo a que las llamas no se intensificaran.