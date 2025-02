El “dantesco” quirófano de Carabanchel: aumento de pecho y ligaduras de trompas desde 1000€ con gasas reutilizadas

"Dantesco" y "deplorable" fueron los dos adjetivos que utilizó Juan José Castro García, uno de los investigadores que, junto al jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, José Ángel González, han logrado desmantelar el quirófano clandestino de la clínica Glamour Medicina Estética, en la calle Francisco Guzmán, en Carabanchel. Aquí, se realizaban tratamientos y cirugías estéticas, algunas de ellas de gran complejidad.

A pesar de que los investigadores no dieron cifras de víctimas, lo cierto es que son decenas, ya que por la clínica podían llegar a pasar hasta 20 mujeres al día. Las 'pacientes' accedían por la trastienda de una clínica que colindaba con el domicilio de una de las cuatro detenidas por la Policía, que regentaba el establecimiento.

No todas acudían a operaciones quirúrgicas a la clínica ilegal Glamour Medicina Estética, pero el trasiego era notable en un negocio que llevaba funcionando desde, por lo menos, el año 2020. Los investigadores de la Policía Nacional no necesitaron demasiada vigilancia desde que les llegó la denuncia para comprobarlo.

La Policía Nacional desmantela una clínica de cirugía estética ilegal.

El negocio tenía una cara legal, que era la de los tratamientos estéticos más básicos, como los masajes faciales o las inyecciones de ácido. Una vez captaban clientas para la clínica, siempre de puertas a dentro, le sugerían nuevas posibilidades de cirugía, pero a precios por debajo del mercado y fuera del radar de las autoridades sanitarias.

Desde aumentos de pecho a liposucciones, pasando incluso por ligaduras de trompas, las clientas podían obtener esas mejoras estéticas por precios que oscilaban entre los 1.000 y los 4.000 euros, pero en unas condiciones de absoluta insalubridad.

Un perro y un gato se paseaban con total libertad por los pasillos y las salas de cirugía de la clínica, esparciendo sus gérmenes por doquier y haciendo sus necesidades en cualquier esquina. Las gasas se reutilizaban una y otra vez y estaban esparcidas por el suelo llenas de sangre. Algunas de las medicinas halladas por los investigadores de la UDEV de Policía Nacional estaban caducadas. Otras las guardaban en un congelador mezcladas entre comida.



En la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la UDYCO Central de la Policía Nacional hay una unidad centrada en consumo. Uno de sus jefes no había visto nunca unas condiciones tan deplorables: "En 15 años en investigaciones policiales, no me he encontrado cosa igual".

Policía Nacional El centro de belleza de los horrores de Chamberí: tres detenidas por hacer tratamientos ilegales

La clínica la llevaban S. y W., dos supuestas médicas que no contaban con la certificación que les habilitase para realizar cirugías de este calibre. Una no contaba con titulación alguna y la otra era solamente médico de atención primaria en su Colombia natal.

Según la investigación, en cuanto captaban una nueva clienta a la que ofrecer los servicios más opacos de esta clínica clandestina, le obligaban a firmar un papel. En este documento se especificaba que si la operación salía mal y las clientas no estaban conformes, las falsas cirujanas se comprometían a devolverles el dinero a condición de que no las denunciasen a las autoridades.

🚩Desmantelado en #Madrid un quirófano clandestino donde se realizaban tratamientos y cirugías estéticas de forma ilegal



🔹Se habían realizado liposucciones, aumentos de pecho e incluso ligaduras de trompas en condiciones higiénicas deficientes



🔹Al #quirófano se accedía por… pic.twitter.com/7Niyz5Mdca — Policía Nacional (@policia) February 26, 2025

Pese a ello, hubo varias pacientes que tuvieron que ser atendidas en distintos hospitales de la Comunidad de Madrid. En ellos aparecieron mujeres con infecciones de diversa gravedad con claros signos de haberse sometido a cirugías estéticas que además no querían aportar detalles del lugar en el que las habían atendido. Junto a esto, a los investigadores de UDEV les llegó una denuncia de una extrabajadora que revelaba la insalubridad del centro.

La clínica Glamour se promocionaba en sus redes sociales como "centro de belleza", y no como laboratorio de cirugía estética. "Ponemos a tu disposición nuestro centro de servicios de medicina estética en Madrid, para aquellas personas que se quieran ver mejor mientras cuidan de su salud, en las manos de especialistas en medicina estética", señalaban en una de sus publicaciones.

"Ofrecemos una amplia gama de tratamientos corporales y faciales como: mesoterapia, masajes, maderoterapia, presoterapia, aumento de labios, hilos tensores…". Algunos de ellos, como la maderoterapia, una terapia alternativa sin base científica, la ofrecían en bonos de 10 sesiones a 290 euros.

Otras operaciones como el aumento de labios la ofrecían por unos 300 euros. Eran las operaciones más sencillas que llegaban a realizar. Y el cebo para captar clientas que optasen a operaciones más complejas para las que no tenían titulación alguna.

La inspección de la clínica

Cuando los agentes entraron a inspeccionar la clínica el pasado jueves 6 de febrero encontraron un verdadero horror: oculto tras una puerta que parecía el acceso al domicilio de una de las supuestas doctoras, estaba el quirófano clandestino con todo tipo de productos y material médico, gran parte caducado. También encontraron una máquina para esterilizar el material y gasas que, al parecer, eran reutilizadas.

También localizaron facturas de material quirúrgico, así como cuadernos con recomendaciones pre y postcirugía, informes preoperatorios de pacientes y consentimientos de anestesia. También se intervino un cuaderno con indicaciones del funcionamiento administrativo de la clínica, documentación y fotografías de los tratamientos realizadas, agendas con horarios de las supuestas enfermeras.

Finalmente, se procedió a la detención de cuatro mujeres como presuntas responsables de los delitos de intrusismo laboral, estafa, delitos contra la salud pública y contra los consumidores. Actualmente, la investigación continúa abierta ya que los agentes siguen analizando la documentación incautada con el objeto de localizar nuevas víctimas.

Desde la UDEV instan a la ciudadanía a denunciar en el 628711298 si conocen la existencia de nuevas víctimas o de otros establecimientos ilegales similares.