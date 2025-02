La madre del joven asesinado en Pacífico por los DDP, ante la semilibertad de uno de los condenados: "Se ríen de tí"

Los ojos de Nines Triano (Madrid, 1970) se derriten al abrazar a su hijo. Las fotos lo corroboran. El calor que le brindó a Isaac lo guarda en lo más profundo de su corazón. Siempre le tiene presente. Pero su vida cambió hace cuatro años cuando cuatro pandilleros se lo arrebataron de sus brazos.

Triano es la madre de Isaac López, un joven madrileño de 18 años apodado Little Kinki debido a su pasión por el rap. Al joven del madrileó barrio de Pacífico le mataron varios integrantes de los Dominican Don’t Play (DDP), una banda con gran actividad en la capital, considerada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo una organización criminal. "No es una banda juvenil", insiste Triano en una conversación con Madrid Total. Siguiendo en esta línea, Triano muestra su lado más personal ante Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, en Madres: desde el corazón, en Mitele PLUS.

Un nuevo capítulo en la muerte de su hijo ha hecho que esta mujer vuelva a revivir aquel calvario. G., uno de los tres menores responsables de la muerte de Isaac, fue sentenciado por un juzgado de menores a tres años de régimen cerrado. Ahora le han concedido el tercer grado. Mientras él disfruta actualmente de permisos penitenciarios, en régimen de semilibertad, la madre de Isaac está "indignada: "Todo lo que pueda decir sobre el caso de mi hijo es poco. La sensación de indefensión, de que se rien de ti constantemente, es increíble".

Fue el pasado 14 de julio de 2021, cuatro jóvenes persiguieron y apuñalaron hasta la muerte a Isaac. Sucedió cerca de su casa, en el interior del túnel próximo a la madrileña calle del Comercio. G. tenía 15 años en aquel momento.

El magistrado sentó en el banquillo a los cuatro jóvenes señalados, donde sólo uno, David Bárcena, era mayor de edad cuando sucedió. Fue condenado a prisión permanente revisable, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el fallo y fue condenado a 20 años por un delito de asesinato. Ahora, la pelota está en el tejado del Supremo, quien tendrá la última palabra en si disminuir la condena a 10 años por homicidio.

"Dudo que en dos años esté reinsertado"

Por su parte, el menor en cuestión, G., fue sentenciado por un juzgado de menores a tres años de régimen cerrado, pero le han concedido el tercer grado. Puede hacer vida normal e ir a dormir al centro donde se encuentra recluido. A los otros dos autores, también menores, les condenaron a seis años de internamiento cerrado.

"Me lo espero todo porque la ley es la que es y los centros de menores estarán hasta arriba", sospecha Triano, ante su perplejidad. "Que no nos engañen y que las penas valgan para reinsertar. Dudo que un chaval que ha asesinado a sangre fría a otros en menos de dos años este reinsertado", apostilla con gran pesar.

En cuanto a la responsabilidad civil, la damnificada madrileña afirma que ha recibido una pequeña cuantía, pero todo por parte de Bárcena, el mayor de edad. Por el lado de los tres menores protagonistas del crimen, explica que aún no ha recibido ninguna indemnización. El abogado de la madre de Isaac, Juan Manuel Medina, reflexiona que la "ley del menor es laxa, permisiva y condescendiente" y "es un insulto para las víctimas". El letrado penalista entiende que G. tendría que cumplir los tres años de internamiento en régimen cerrado.

Asimismo, opina que la legislación referente a los menores "causa dolor": "Eres menor y matas como un adulto. La ley se ha quedado obsoleta". "En este país buenista, los criminales violentos salen y las víctimas somos constantemente maltratadas por el sistema. No hay otra cosa", sentencia Triano.

Ante el Magatest

La vicepresidenta de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, ahondó en los aspectos de Isaac junto a su madre a través del Magatest. Sin miedo a dar la cara y tras haber criado en solitario a su pequeño con síndrome de Asperger, Triano cuenta su experiencia ante Sánchez de Lara y muestra su lado más personal: "El prejuicio no tiene permiso para entrar en mi vida".

En el cara a cara, Triano indicó que la "maldad y la injusticia" le dejan el "corazón helado". En este sentido, dibuja "el mejor de los mundos posibles" como "en el que todos tuviésemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro". Bajo llave guarda la premisa de que "el amor más grande es el de una madre" y denuncia el "sistema" como un ente que te "utiliza y te abandona".

"¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? o ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?", le preguntó Sánchez de Lara. Y Triano aseguró empoderada: "Pederastas, violadores, proxenetas, asesinos, y todo aquel que no valore la vida".

Cierra su charla ante Sánchez de Lara abriéndose en canal y revelando "un secreto inconfesable": "A veces me gustaría que les hiciesen el mismo daño que a mí".