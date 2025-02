Beatriz, la madrileña que es una de las mejores en el EIR de Enfermería de España: "Mi sueño es llegar a ser matrona"

Beatriz Poveda Gutiérrez tiene 22 años, vive en Las Rozas y, además de ser graduada en Enfermería por la Universidad Francisco de Vitoria, posee un título muy especial: tiene la mejor puntuación de la Comunidad de Madrid y la tercera mejor nota de España en el examen de Enfermero Interno Residente (EIR) del año 2025.

A la última convocatoria del citado examen se presentaron casi 8.000 aspirantes. Al igual que sucede con el MIR de Medicina, el EIR, que es una prueba tipo test, permite a los enfermeros acceder a una de las seis especialidades oficiales de esta rama sanitaria.

El pasado miércoles 5 de febrero, Beatriz vio su nota y comprobó que era una de las mejores notas de España. Cuenta en conversación telefónica a Madrid Total que se dio cuenta de que quería especializarse en la rama sanitaria cuando era "estudiante de la ESO": "Vi que se me daba bien tratar con las personas y ayudarlas. Dudé entre estudiar Medicina, Psicología o Enfermería. Me decanté por esta última porque me gusta mucho estar cerca del paciente y saber que se siente ayudado. Aunque no descarto estudiar Psicología en un futuro".

Los estudios siempre se le han dado bien a Beatriz, ya que sacó un 13,95 en la EVAU. Cuando le tocó elegir universidad, se decidió por la Francisco de Vitoria por "los valores humanos y la bioética" de la institución, pero también añade que su etapa universitaria tuvo "luces y sombras".

"Me gustaba el plan de estudios que tenía la Francisco de Vitoria y el peso que le daban a otras asignaturas de humanidades. Estoy muy contenta, ya que he podido hacer prácticas en buenos hospitales y me han ayudado a construir una visión de la enfermería muy completa, pero como no todo es perfecto, también hubo momentos difíciles", cuenta Beatriz.

Trabajar y estudiar a la vez

Esta alumna guarda buen recuerdo de la carrera, pero apunta a que fue una etapa "dura": "Desde los 19 años, cuando entré en el segundo año de carrera, tuve prácticas por la mañana y clases por las tardes. La verdad es que fue complicado compaginarlo todo".

Sobre la preparación para enfrentarse al EIR, Beatriz explica que se apuntó a una academia, que comenzó en marzo de 2024. "Cuando empecé a prepararme el examen de Enfermero Interno Residente, no había terminado la carrera y compaginé los estudios, con el TFG, las prácticas y el EIR, fue una verdadera locura", narra Beatriz.

"2024 ha sido un año duro. El 25 de enero fue el día del examen y a la salida tuve buenas sensaciones. Tras comprobar mis resultados en la plataforma de la academia pude ver que iba a tener una buena nota, pero cuando vi los resultados finales me puse súper contenta. Lo estoy celebrando descansando y con mi familia y amigos, que han sido un gran apoyo. Al final ha sido un año muy duro", cuenta esta madrileña que, durante el mes de marzo, viajará a Sierra Leona para trabajar de enfermera.

Sobre el futuro, Beatriz cuenta que se quiere especializar en ser "matrona": "Es una meta que he tenido durante mucho tiempo y me gustaría hacer la especialidad en Madrid. De momento, me quiero quedar en España, porque está aquí toda mi familia".

Esta alumna termina la conversación detallando que, para ella, una parte "fundamental" de su preparación fue "la fe". "Creo que en este tipo de procesos hay una parte muy importante que no está en tus manos y para mí, la fe ha sido un factor fundamental, me ha dado mucha fuerza y le ha dado mucho sentido a mi camino", concluye.