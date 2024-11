La Policía 'blinda' la Complutense ante el rumor de un tiroteo: clases "más vacías" pero "con normalidad"

Martes 5 de noviembre. El día en el que el pasado jueves, un extraño individuo comunicó a un grupo de alumnos a las puertas de la facultad de Filosofía y Filología que se iba a producir un tiroteo en el campus de la Universidad Complutense. Todo apunta a que se trata de una broma de mal gusto, pero lo cierto es que este martes, la Policía Nacional había desplegado un dispositivo especial para prevenir cualquier imprevisto.

Durante la jornada del lunes, fuentes policiales confirmaron que conocían la situación y que había una investigación abierta con el fin de esclarecer estos hechos. Por otro lado, dadas las extrañas circunstancias del caso, estas fuentes indicaron que no se descartaba ningún escenario, incluso de que estos hechos no fueran veraces. Pero lo cierto es que, para prevenir cualquier riesgo, este martes había más presencia policial en la facultad de Filosofía y Filología.

Fuentes de la Universidad Complutense explican a Madrid Total que "afortunadamente, todas las clases y exámenes se están desarrollando con normalidad". Al preguntar a algunos estudiantes, explican que la facultad está "más vacía de lo habitual", pero confirman que la actividad "se está desarrollando con toda normalidad".

Ante la posible amenaza de un acto tan violento, la UCM difundió un correo electrónico entre profesores y alumnos en el que explicaban la situación. En esta comunicación, se explicaba que "un individuo en estado de confusión mental y embriaguez increpó a varios estudiantes" durante la noche del pasado jueves 31 de octubre a las puertas de la facultad de Filosofía y Filología.

Podría tratarse de una broma pesada por la noche de Halloween, pero lo cierto es que los testigos de estos hechos alertaron a sus compañeros a través de un chat que empezó a viralizarse en redes sociales.

En esta conversación de WhatsApp, los estudiantes relataron a sus compañeros que estuvieron hablando, "largo y tendido" con "un chaval muy raro al que nadie conocía" que le avisó de que no fueran el martes a la facultad porque habría "un tiroteo". Tras preguntarle si se trataba de "una broma", el individuo "nunca lo negó" por lo que, este grupo de estudiantes, optó por "avisar a la Policía".

En la comunicación que difundieron desde el rectorado de la Complutense explicaron que "la Unidad de Control y Seguridad de la UCM está coordinando las investigaciones sobre estos hechos en colaboración con la Policía Nacional" y tomando "las medidas de refuerzo necesarias para garantizar la seguridad en el campus".

En dicho email, también se detallaba que "se ha puesto a disposición de la Policía Nacional toda la información disponible y se habían realizado algunas actuaciones preventivas" ante esta situación sin precedentes.

Por otro lado, tal y como pudo averiguar Madrid Total, el decano de la facultad de Filosofía mantuvo durante la mañana del lunes una "larga reunión, de unas dos horas" con "un alto mando policial que está llevando la investigación de lo sucedido".

En el email que el decano mandó al resto de profesores, explicó que se han "sopesado todos los datos disponibles" y se llegó a la conclusión de que "no hay ningún indicio que permita suponer que este martes haya un riesgo por encima del habitual". Por tanto, "la actividad en la facultad será la habitual de cualquier otro día".

Clases online

Como suele suceder en este tipo de casos, la víspera del día 5 de noviembre, se produjo confusión y algo de miedo en los pasillos de la facultad de Filosofía y Filología. Una estudiante que salía de clase el lunes explicaba sin ningún tipo de duda que "estaba todo vacío por la alerta de tiroteo": "Hemos hablado los compañeros en el grupo de WhatsApp que tenemos, y varios han dicho que prefieren quedarse en casa, no vaya a ser que pase algo de verdad ".



Por otro lado, un alumno apunta a que se les ha dado la opción de "seguir las clases de desde casa", en caso de que alguien esté "asustado por las noticias".



Pero no todos tienen esa opción, como un alumno del grado de Filosofía: "El martes tengo que venir a la facultad obligatoriamente porque tengo un examen y no me voy a quedar sin hacerlo por un bulo de una persona desequilibrada".



Por otro lado, un profesor indicaba que ahora mismo está teniendo un lugar en esta facultad "un congreso" dedicado a varios filósofos importantes. Este docente contó que se trata de un evento "que se tenía que hacer" porque llevaba preparado "desde hacía mucho tiempo".

Pero todos los profesores y alumnos coincidían en lo mismo: "La Complutense fue noticia el pasado mes de marzo por una historia muy trágica, esperemos que no lo vuelva a ser por un acto violento tan grave".