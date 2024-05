Vecinos de Chueca denuncian las montañas de botellas en sus puertas: "El diseño de los contenedores no ayuda"

Los vecinos del centro de Madrid ya disfrutan de los nuevos contenedores de basura soterrados que suponen una "mejora en la limpieza y en la recogida de residuos de Madrid", en palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida. Tal y como dijo el primer edil, estos nuevos contenedores también contribuyen a una "mejora de la higiene, los olores y de las condiciones estéticas y visuales" de la ciudad.

Y es que los vecinos de Chueca esperan que, todo lo dicho por el alcalde sobre los nuevos contenedores se cumpla. Pues denuncian que el diseño de los últimos contenedores de basura instalados en Madrid no favorece especialmente el reciclado del vidrio, pues obliga a depositar las botellas una por una.

Por eso, tal y como explican a Madrid Total los vecinos del citado barrio, "algunos hosteleros optan por depositar bolsas enteras de vidrios al pie del contenedor, ocupando a veces gran parte de la acera".

En la web del Ayuntamiento de Madrid recoge que el servicio de recogida de envases de vidrio puerta a puerta se presta exclusivamente en viales en los que existe una importante concentración de establecimientos hosteleros que generan este tipo de residuos, por lo que no es un servicio que se preste en toda la ciudad.

En la citada web, se especifica que los comercios que no disponen de este servicio deben hacer uso de los contenedores de aportación instalados en la vía pública de forma permanente para la recogida de envases de vidrio, o bien entregar el residuo a agentes gestores privados debidamente autorizados. Por tanto, diversos bares y restaurantes de Madrid deben usar los mismos contenedores que utilizan todos los ciudadanos para depositar los vidrios.

Bolsas de basura en la zona de Chueca. Cedida

Antonio, un vecino del barrio de Chueca, ha visto ya, en muchas ocasiones, todas las bolsas negras llenas de botellas al pie de los contenedores de vidrio: "Algunos hosteleros de la zona Centro generan muchísimo vidrio, y para no ir metiendo una por una cada botella optan por dejar las bolsas al pie del contenedor".

"El diseño de los contenedores no ayuda a que el problema se solucione porque, además, muchos de ellos no se pueden abrir para depositar todos los vidrios de una sola vez, sino que hay que meter uno por uno", explica. "Por otro lado, se produce un 'efecto llamada' porque si la gente ve todos los contenedores rodeados de bolsas de basura, opta por dejar todo al lado y no introducirlo en los contenedores", apunta.

Este vecino, también menciona que "en la zona centro hay muchos extranjeros que, al ver la gran cantidad de bolsas amontonadas, tiran al lado cualquier residuo, sin pararse a leer en los contenedores si es vidrio, cartón o envase".

Algunos contenedores de vidrio de Madrid tienen incorporada un asa de color verde en medio de los dos agujeros en los que se introduce el vidrio. Esta asa permite levantar una tapa para introducir bolsas enteras, sin embargo, algunos contenedores no tienen esta opción, por lo que se produce el citado problema.

"No hay suficientes contenedores"

Al preguntar sobre esta situación a la asociación de Hosteleros de Madrid, explican a través de un comunicado que "las causas de este problema son variadas": "En primer lugar, no hay suficientes contenedores de reciclaje de vidrio situados a una distancia razonablemente corta de los establecimientos que lo generan, lo que obliga, en muchas ocasiones, a realizar largos desplazamientos al personal de hostelería para depositarlo en los contenedores".

Detallan que "las zonas concretas de ubicación de estos contenedores son limitadas porque no todos los espacios en vía pública son utilizables por los camiones de recogida y porque existe rechazo para su colocación".

En segundo lugar, añaden que "existe un problema de frecuencia de rutas. Las actuales no son suficientes para mantener los contenedores vacíos en determinadas zonas. En zonas de gran afluencia, esta escasa frecuencia de las rutas hace que los contenedores se colapsen de contenido y no sea posible depositar los vidrios en su interior".

En este sentido, desde la citada asociación consideran que "sería necesario optimizar la frecuencia de estas rutas para adecuarlas a las necesidades de cada zona, reforzando aquellas de mayor actividad o que, con motivo de eventos concretos, reciban mucha afluencia de público".

Por eso, desde Hostelería Madrid defienden que "se amplíen los operativos de recogida de vidrio 'puerta a puerta', que facilita la entrega del vidrio al camión cada día a una hora determinada". A su parecer esta modalidad "es muy operativa y positiva y permite depositar a las empresas su vidrio reciclable cada mañana en un horario concreto. Minimiza recorridos del personal y maximiza las cantidades recogidas".

Riesgos sanitarios

Desde la citada asociación, también mencionan que "la acumulación de envases de vidrio para reciclar en el establecimiento presenta riesgos sanitarios" algo que "preocupa a los hosteleros". Por otro lado, apuntan a que "la acumulación de estos residuos en los alrededores de los contenedores no beneficia a los establecimientos, ya que también genera un problema de salubridad en la vía pública y de imagen".

Por otra parte, señalan que "el desplazamiento del vidrio hasta los contenedores tiene implicaciones en materia de riesgos laborales para el personal, ya que se pueden producir accidentes en el recorrido de trayecto y en la manipulación para el depósito del vidrio en los contenedores".

Por ello, concluyen que desde el sector no quieren "que nadie deje fuera los residuos de sus respectivos contenedores", de la misma forma que no pueden "asociar todo el excedente de residuos de los contenedores a la hostelería al ser estos de acceso permitido a cualquier particular".