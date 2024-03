La extraña muerte de Juan Alfonso tras ser pateado en los testículos en un hospital: "Cayó al suelo y quedó pálido"

El pasado miércoles jueves 15 de febrero, Juan Alfonso R. P., de 52 años y Técnico en Cuidados de Auxiliar de Enfermería (TCAE), fue a trabajar al Hospital Fundación Instituto San José, centro en el que llevaba más de diez años desempañando su labor profesional.

Juan Alfonso trabajaba en el pabellón San Nicolás de la Fundación San José, un área dedicada a personas con discapacidad psíquica. Aquí, hacia las 17:30 horas, fue agredido por un residente que, según refieren los testigos, cogió por los hombros al trabajador y le propinó una fuerte patada en los testículos con el pie, desde abajo. El trabajador cayó al suelo lateralmente y se quedó pálido sin poder moverse unos instantes.

Después de la agresión, Juan Alfonso se quedó tumbado en la enfermería hasta las 19:00 horas. Después se le facilitó un parte de asistencia a la mutua y, ya fuera de las instalaciones de la empresa, este trabajador falleció. Así es como consta en un comunicado emitido por CCOO Sanidad Madrid que ahora pide explicaciones sobre estos hechos a la Inspección de Trabajo.

En dicho documento, la Secretaría de Salud Laboral de la organización señala que no se aplicaron los protocolos de agresión en el entorno laboral, que la empresa no adoptó las medidas preventivas adecuadas, y que el trabajador fallecido, así como el resto de los profesionales, no cuentan con la formación suficiente para enfrentarse a circunstancias como esta. Además, se especifica que Juan Alfonso en ningún momento fue atendido por un médico cuando se produjo la agresión.

Ante estos hechos, los representantes sindicales aseguran que era evidente la falta de personal sanitario para atender y contener en caso de necesidad a este perfil de pacientes.

Por ello, CCOO solicita a la Inspección de Trabajo que teniendo por presentada esta denuncia contra el Fundación Instituto San José, la admita a trámite y a la vista de los hechos, compruebe la veracidad de los mismos practicando la oportuna visita a la empresa con la mayor brevedad y actuando como en justicia corresponda.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo la Comunidad de Madrid comunican sus condolencias por el fallecimiento de este trabajador y apuntan que el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) no tiene constancia oficial del incidente, que debe ser notificado por la empresa como accidente laboral.

Tampoco les ha llegado ningún aviso desde la Inspección de Trabajo. Por lo que, si se les notificara, abrirían una investigación siguiendo el protocolo habitual.

Madrid Total también ha tenido acceso al comunicado interno que se distribuyó a los trabajadores del Hospital Fundación Instituto San José el día que se produjeron los hechos.

En dicho documento, lamentan el fallecimiento de Juan Alfonso R. P. y explican que la víctima llevaba más de diez años en la Fundación y actualmente trabajaba como TCAE en San Nicolás. Además, varias personas de su familia también trabajan en la Fundación.