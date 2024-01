Fuga en Barajas: 17 inmigrantes escapan de la sala de asilo del aeropuerto rompiendo una ventana

Un total de 17 inmigrantes han escapado la madrugada de este sábado de la sala de asilo del aeropuerto madrileño de Barajas tras romper el cristal de una ventana, han confirmado a EFE fuentes policiales.



Los inmigrantes, que estaban en espera de la resolución de su solicitud de asilo han logrado llegar al tejado y, de allí, a la calle.



Los policías se han percatado de su ausencia cuando se disponían a repartir los desayunos. Las pertenencias personales de los fugados (teléfonos móviles y otros enseres) siguen en la sala y sus documentos personales en la Oficina de Asilo, según las mismas fuentes.

[Las fotos que demuestran el "hacinamiento" de migrantes en Barajas: también hay menores]





La ventana del aeropuerto por la que han escapado los inmigrantes. E.E

La Dirección General de la Policía, que realiza una labor asistencial a estas personas junto con la Oficina de Asilo y Refugio, va a incrementar el número de policías dedicados a la tramitación de las solicitudes de asilo, han añadido.



También se reforzarán las medidas de vigilancia en las salas donde permanecen los solicitantes hasta la resolución de su situación administrativa.



El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha difundido este sábado un comunicado en el que denunciaba estos hechos e insistía en que la situación de las instalaciones es "insostenible", ya que se encuentran desbordadas por el aumento del número de personas solicitantes de protección internacional que han llegado al aeropuerto en los últimos meses.



Este desbordamiento ya fue denunciado públicamente por sindicatos policiales y constatado en una visita por los jueces de control de las salas, que requirieron al Ministerio del Interior medidas "urgentes" para paliar la situación.



El pasado 4 de enero, al ser preguntado por esta cuestión, el ministro Fernando Grande-Marlaska aseguró que se trataba de una situación "absolutamente puntual" y no "estructural", ante la que ya habían tomado las medidas correspondientes con "instalaciones complementarias" y medios habilitados.



Pero el SUP ha asegurado en su nota de este sábado que el aeropuerto sigue en una situación "límite", con algunas de las salas "triplicando o cuadruplicando" su aforo máximo y con los migrantes que allí esperan en condiciones de "hacinamiento e insalubridad".



Ha denunciado que la última sala provisional habilitada para los solicitantes de asilo, dedicada a acoger a mujeres y niños, "carece de las más elementales condiciones de habitabilidad y salubridad"



Se trata, según ha trasmitido, de "un habitáculo sin ventilación ni ventanas, iluminado por luz artificial todo el día, sin duchas y con un único baño para todas las mujeres y los niños que allí se hacinan en colchonetas hinchables".



De acuerdo al sindicato, la mayoría de los migrantes que han llegado recientemente son africanos que viajan desde Marruecos con destino a países como El Salvador o Bolivia y escala en Madrid pero, al bajar del avión en Barajas, se deshacen de su documentación y piden protección internacional en España.



También ha advertido de que al menos 60 de los migrantes que han llegado al aeropuerto recientemente, han esperado en la zona internacional a que se haga de noche para tratar de escalar los elementos físicos contiguos al puesto fronterizo y tratar así de entrar irregularmente en territorio español.

Sigue los temas que te interesan