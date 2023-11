Antonio, el capitán de transmisiones que asfixió a su mujer, participó en la Operación Balmis

Antonio P.C. tiene 42 años, nació en la provincia de Jaén, es capitán del Ejército de Tierra en activo y, desde el pasado sábado hacia las 19:00 horas, es el asesino de su mujer Leticia.

Este militar también participó en la Operación Balmis, un dispositivo en el que se desplegaron los 3 ejércitos con el objetivo de controlar la pandemia de COVID-19 que llegó en marzo de 2020. En el caso del Ejército de Tierra, al que pertenece Antonio, su misión fue la de descontaminar zonas y socorrer peticiones de ayuda de hospitales y residencias. En este dispositivo, Antonio tuvo el papel de Capitán de Transmisiones.

Su crimen se perpetró el 25 de noviembre, que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el número 7 de la calle de Colonia Erillas, en Puente de Vallecas. Aquí, vivían Antonio, junto a su mujer Leticia, de 37 años y sus dos hijos de 2 y 3 años.

Al parecer, a media tarde, después de una fuerte discusión, Antonio trató de asfixiar a Leticia en presencia de los dos niños. Tal y como publicó ABC, la hija mayor, que se encontraba en shock como su hermano, explicó que su padre "había discutido" con su madre y que después de hacerse "pipí y le ha dado con la cabeza contra la pared, la ha tirado al suelo y se le ha roto el cuello a mi mamá. Mi papá gritaba mucho a mamá", afirmó el pequeño.

Fue el propio Antonio el que llamó al 112 alertando de que había matado a su mujer. Cuando los servicios de emergencias llegaron a la vivienda él les abrió la puerta y encontraron a Leticia tendida de cúbito supino en el salón. Estaba en parada cardiorrespiratoria, con signos de asfixia, tras sufrir un estrangulamiento, por lo que los agentes procedieron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Uno de los sanitarios, utilizó un desfibrilador, que ayudó a reanimar a la víctima, que fue estabilizada por el Summa-112, y trasladada grave al Hospital Gregorio Marañón, lugar en el que trabajaba. Aquí, ingresó en estado de extrema gravedad y fue el lunes cuando se conocía la noticia de su fallecimiento. Los compañeros de Leticia, se encuentran desolados ante este suceso.

Este lunes, el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Madrid ordenó la prisión provisional, comunicada y sin fianza para Antonio, tal y como informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM).

La jueza, que ahora le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio, ordenó también el alejamiento e incomunicación de sus dos hijos, así como la suspensión de la patria potestad.

Según fuentes policiales, Antonio no tenía antecedentes por maltrato ni pesaba sobre él alguna orden de alejamiento. La víctima no le había denunciado, por lo que no tenía o no había contado con órdenes de protección, por lo que no se encontraba registrada en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género.

Una historia con un final trágico y una mujer que se suma a la lista de las más de 50 víctimas por violencia de género en lo que llevamos de año.

