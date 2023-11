La casa entre la Amnistía y la Independencia llena de artistas en Madrid: "No nos preocupa Puigdemont"

En el Madrid de los Austrias hay un buen puñado de edificios que merecen una foto: el Palacio Real, la catedral de la Almudena, la Plaza Mayor... En las últimas semanas, también se ha sumado a esta lista un bloque de pisos que, a simple vista, pasa desapercibido. No es el más alto ni el más bonito. Su mérito, en este caso, es que se construyó sobre el punto donde confluyen la calle Amnistía y la calle Independencia. Muchos se paran ahora delante y apuntan con sus móviles a la curiosa esquina del edificio donde se rozan las placas con los dos nombres: "Está todo el mundo haciendo fotos".

Este capricho del callejero madrileño ha despertado la curiosidad de miles de usuarios en las redes sociales. Son solo dos viales de los 9.388 que forman la capital. Por supuesto, los dos nombres no tienen nada que ver con Pedro Sánchez, el PSOE y el acuerdo de investidura con el independentismo catalán. Pero la simple coincidencia justifica la foto de los curiosos.

"Les da la risa", asegura una vecina del bloque. "Ha sido muy oportunista", cuenta otra a través del telefonillo del portal. Adrián, un joven que convive en el bloque con sus padres, quita importancia a la anécdota: Puigdemont, dice, "no nos preocupa". Por si fuera poco, Amnistía conecta, a su vez, con la calle de La Unión.

Edificio centenario y de artistas

El edificio se encuentra a unos 50 metros del Palacio Real. Esto, según algún residente, podría justificar que varios artistas hayan ocupado los pisos. Ahí vivió hace un tiempo la soprano Rocío Pérez. Otro de los huéspedes es un director de musicales. "Cuando entré me dijeron que aquí vive un montón de gente que pertenece al mundo de los musicales, orquestas...", dice Marta, actriz de profesión.

El inmueble de Amnistía con Independencia se construyó en 1900 y se reformó en 1995. Cuenta con dos plantas subterráneas. El nivel que da a las calles está ocupado por una floristería, una vinoteca, un estudio de Yoga y una escuela de arte abstracto. Las viviendas acaparan las cuatro plantas superiores. Sobre dos balcones cuelgan dos banderas de España. Madrid Total prueba suerte con el telefonillo para conocer la opinión de los vecinos sobre este nuevo 'lugar de interés' de la capital, pero la mayoría no contesta al timbrazo. Sí que hablan aquellos que se encuentran saliendo del portal.

"No nos ofende"

'Secretos de Madrid', un usuario de redes sociales, ha definido este lugar como la "esquina más fotografiada de Madrid". Es cierto que en la tarde del martes al menos dos personas captan la estampa con pocos minutos de diferencia. Aunque la zona, por lo general, está tranquila y poco transitada en comparación a las grandes avenidas del barrio.

A Rafael, un señor de 76 años que lleva toda la vida residiendo en este inmueble, no le hace tanta gracia el asunto. "Pienso que es un poco preocupante que realmente se dé a conocer el nombre de la calle Amnistía por lo que está sucediendo, que tampoco es tan grave", argumenta el hombre, que "echa de menos" manifestaciones que reivindiquen la Educación y la Sanidad. "No sé si a alguien le ofende; a nosotros, no. Nos da igual. Tampoco hemos comentado el tema", agrega el joven Adrián, el único que abre las puertas de su casa a este diario.

El verdadero origen de las calles

El origen de estos dos emplazamientos se remonta a dos hechos históricos del siglo XIX. En su obra 'Madrid', el escritor Andrés Trapiello relata que en aquellos tiempos los ediles "se volvieron locos repartiendo nombres de calle a todo el mundo". Las de Amnistía e Independencia se nombraron atendiendo a "efemérides patrióticas".

Escaleras comunes del interior del edificio de Amnistía con Independencia. Rodrigo Mínguez El Español

Situado entre la plaza de Ramales y la calle de la Independencia, la vía de la Amnistía se abrió en 1836 a raíz de los derribos efectuados a principios del siglo XIX para la construcción de las plazas de Oriente y de Isabel II.

Según el libro 'Los nombres de las calles de Madrid', escrito por M.ª Isabel Gea Ortigas, fue bautizada así en recuerdo de la célebre amnistía que concedió la reina regente María Cristina a la muerte de su marido Fernando VII en 1833 que permitió el regreso del exilio de algunos liberales. La placa colgada sobre el muro, de hecho, muestra unos grilletes partidos por la mitad sobre un documento con sello Real.

Independencia también se fundó tras los derribos de principios del siglo XIX para la construcción de las plazas de Oriente y de Isabel II. Recibió este nombre en recuerdo de la Guerra de la Independencia contra los franceses. Los enfrentamientos entre afrancesados (partidarios de 'Pepe Botella', hermano de Napoleón) y patriotas (contrarios a la ocupación y caracterizados por el nacionalismo) sucedidos a partir de 1808 escribieron algunos de los episodios más sangrientos de la historia de España.

