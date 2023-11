El barrio obrero de Madrid que no tiene ni una oficina bancaria: "Es un mazazo para los ancianos"

Los vecinos de Manoteras, en el distrito madrileño de Hortaleza, están indignados. Hace unos meses se quedaron sin las dos únicas sucursales bancarias que daban cobertura al barrio. Las oficinas desaparecieron al "inicio del verano". Ahora las más cercanas, de las mismas entidades, están a unos 15 y 20 minutos andando. Esto no supone un problema para los jóvenes. Tampoco para la mayoría de adultos. Pero sí para los más mayores: "Ha sido una especie de mazazo y una falta de respeto (...) Los ancianos se quedan sin su derecho de ir a por su dinero público".

Manoteras ocupa gran parte del barrio de Apóstol Santiago. Después de Canillas, es la zona de Hortaleza con más población con 65 años o más. En total, en Apóstol Santiago viven cerca de 15.350 personas, según el censo municipal de 2021. Los orígenes del desarrollo urbano de Manoteras se remontan a finales de los años 50, cuando se construyeron más de 1.200 viviendas públicas para los inmigrantes de la España rural.

Las instalaciones sanitarias, educativas y culturales fueron llegando a cuentagotas. Por eso, según una web sobre la memoria de Manoteras, el asociacionismo vecinal fue una pieza clave para solucionar "problemas como la falta de transporte público, cortes de suministro o lluvias que llegaron a anegar el barrio". La estación de Metro abrió en 2007. Las dos oficinas bancarias de Manoteras se encontraban en la calle de Cuevas de la Almanzora. Un establecimiento era del Santander y el otro, de CaixaBank.

"Es una condena"

Juan Cruz, que forma parte de la Asociación Vecinal Manoteras y redactó la noticia de El Periódico de Hortaleza, asegura que los dos locales cerraron prácticamente a la vez al inicio del verano. Desde entonces, las sucursales más cercanas de las dos entidades quedan a un cuarto de hora a pie, en la calle Arturo Soria, en Ciudad Lineal. Sobre el mapa es una distancia cercana a un kilómetro y supone cruzar la frontera administrativa del barrio.

"Hay vecinos que todavía pueden subirse al autobús, pero hay vecinos que no. Ya no pueden ir a su sucursal con su cartilla (...) Al final, los viejos no somos tontos, pero nos quedamos solos", lamenta Cruz.

Este vecino relata episodios de personas mayores que han pasado apuros tras el cierre de las dos sucursales. "Vi como un señor de 80 años estaba pagando con un móvil y le era como imposible", recuerda. Otra señora que sí que se apañaba bien con el cajero "ahora le viene fatal" moverse hasta Ciudad Lineal.

"Es como una condena", resume Juan Cruz, que lamenta que en un "barrio obrero" los ancianos se queden "sin su derecho de ir a por su dinero público" de las pensiones.

Ayuntamiento y bancos

Desde la Junta del Distrito de Hortaleza, que preside el concejal David Pérez, son conscientes que Manoteras se ha quedado sin oficinas bancarias y están a la espera de reunirse con las entidades.

Consultados por Madrid Total, ambos bancos justifican la decisión de abandonar el barrio y darle cobertura a sus vecinos desde Arturo Soria. "Es un movimiento habitual cuando hay dos sucursales próximas y desde una se puede dar servicio a los clientes de ambas", explican fuentes del Santander.

Por su parte, desde CaixaBank -que cuenta con 480 oficinas repartidas en la Comunidad- argumentan que la oficina de Cuevas de Almanzora se ha integrado en la Store de la entidad de la calle Caleruega, junto Arturo Soria. Este modelo de oficina tiene un horario de apertura "ininterrumpida de mañana y tarde", "un diseño de nueva generación" y el cliente cuenta con un gestor personal de referencia especializado en un segmento de clientes específicos.

Sigue los temas que te interesan