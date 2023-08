Estos son los cinco puntos de Madrid donde más se multa: tres en una misma carretera

Conducir por Madrid no siempre es tarea fácil. Tráfico, cortes en las calles, semáforos, radares o zonas restringidas a algunos vehículos son algunos elementos que los conductores tienen que controlar al circular por la capital. Por eso, no muchos pueden presumir de no haber recibido nunca una multa desde que obtuvieron el carnet de conducir.

El Ayuntamiento de Madrid ha publicado los datos de todas las multas que se impusieron en año 2022. En total, la cifra asciende a 2.702.125 multas, siendo marzo el mes con más sanciones (269.611) y agosto el mes en el que menos multas se impusieron (172.264).

A través de los datos publicados por el Ayuntamiento, se puede consultar cuáles son las distintas ubicaciones de Madrid en las que se ponen más multas. Un ranking que lidera la carretera A-42 (también conocida como autovía de Toledo) en sentido creciente (dirección Toledo), en el punto kilométrico 4.1 con un total de 114.770 multas.

[Este es el radar de la DGT que más multa de la Comunidad de Madrid]

La autovía de Toledo también lidera el segundo puesto de este ranking, pues el segundo lugar donde más se sanciona es el punto kilométrico 3.9 en sentido decreciente (dirección Madrid), con un total de 74.623 sanciones.

En la mayoría de los casos, las infracciones de los conductores consisten en acceder a la zona de bajas emisiones del Distrito Centro y plaza Elíptica, sin que sus vehículos estén autorizados para ello.

El tercer lugar de la lista lo ocupa la calle Alcalá 51, justo en el tramo que separa la Cibeles con Madrid Central. Aquí se han generado 67.099 multas. El cuarto lugar en el que más multas se ponen es Gran Vía 71, que acumula un total de 49.861 sanciones.

Y el quinto lugar de este ranking vuelve a ser para la A-42, en este caso en el punto kilométrico 4.4 en sentido decreciente hacia Madrid, en el que se acumulan un total de 46.729 sanciones.

El importe de las sanciones es muy distinto, pero suele oscilar entre los 100 y los 1000 euros. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las multas ascienden a un importe de 200 euros.

Más sanciones en 2022

Las multas de tráfico se dispararon en 2022 un 34% respecto a 2021. Este incremento de las denuncias, según la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), supuso un "récord" de facturación de 337 millones de euros.

En concreto, el Ayuntamiento de Madrid formuló a lo largo del año pasado más multas que en los cuatro años anteriores, pero menos que en 2016 y 2017, con el anterior equipo municipal de Manuela Carmena. O lo que es lo mismo: en 2022 se sancionó a cinco conductores por minuto.

En un informe remitido este jueves recogido por EFE, la AEA señala que el Consistorio siguió durante 2022 "un ritmo sancionador de 5 multas por minuto para un censo de 1.642.530 conductores". Los 337.048.410 euros recaudados suponen un aumento de un 71% de la recaudación respecto a 2021. No se debe confundir la facturación (valor económico de las multas formuladas) con la recaudación final que supongan para las arcas municipales.

La AEA expresa además que, como en años anteriores, la mayoría de las infracciones cometidas en la capital "nada tienen que ver con la seguridad vial (velocidad, semáforos, alcohol y drogas, uso del teléfono, casco o cinturón)".

Sin embargo, añade, las multas sí están vinculadas a la movilidad, pues "el 45,2 % de las denuncias formuladas (1.222.305) se refieren a estacionamientos y el 29,9 % son por acceder sin autorización a las zonas de bajas emisiones (807.810): Distrito Centro, Plaza Elíptica y al interior de la M-30 y la propia M-30.

Las infracciones que afectan a la seguridad vial son las que más se han incrementado, aquellas como rebasar un semáforo en rojo (65 %), no utilizar el casco (67 %) o por consumo de alcohol o drogas (25 %).

Las multas por exceso de velocidad fueron aproximadamente las mismas: si en 2021 se formularon 484.100, el año pasado fueron 485.255.

El radar de tramo de la A-5 (Batán) fue el más activo, con 72.652 denuncias. Los radares de la M-30 registraron cerca del 60% de las infracciones de velocidad con 285.195 denuncias, y que el radar situado en el kilómetro 4,150 es el que tiene el récord de denuncias (49.202).

Otro radar, el situado en la farola 5 de la Avenida Puerta de Hierro, incrementó un 1.086% el número de denuncias formuladas al pasar de 1.965 multas de media en 2021 a 21.358 en 2022. Otro incremento "importante" que apunta el informe es el número de infracciones detectadas por el radar situado en el número 300 del Paseo de la Castellana, cuyas denuncias aumentaron un 322%.

Aumentan las infracciones graves

Por otro lado, la organización ha detectado que, mientras que las infracciones leves disminuyeron un 0,4%, las graves se duplicaron. Esto, explican, se debe al "cambio operado en la Ley de Seguridad Vial", que desde marzo del año pasado considera así el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), con multa de 200 euros (infracciones que antes eran "leves" y se multaban con 90 euros).

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, "el Ayuntamiento de Madrid ha convertido las multas de tráfico en un impuesto más y ha creado, bajo la bandera de la movilidad y la seguridad vial, una maquinaria sancionadora para nivelar los presupuestos municipales".

Sigue los temas que te interesan