"Un hombre mayor, catapultado por los aires": así narran los testigos el doble atropello del kamikaze

"Un hombre de avanzada edad, catapultado por los aires". Con estas palabras describió un testigo a la Policía el doble atropello mortal ocurrido el pasado jueves en el Paseo de Extremadura. Y así lo recoge el atestado redactado tras los hechos, al que ha tenido acceso en exclusiva Madrid Total.

F. C., un ciudadano boliviano de 19 años, relató a los agentes que un Mercedes C 200 de color plata arrolló a un septuagenario que trataba de cruzar dicha calle. El coche iba a gran velocidad y en ningún momento frenó, aseguró el joven los agentes. La mujer del fallecido, que iba de su mano cuando les alcanzó el vehículo, sufrió un brote de ansiedad tras el atropello.

No sólo F. C. narró en estos términos lo ocurrido. Otro de los testigos, J. R. señaló a la Policía "que pudo percatarse de cómo el finado sale despedido varios metros como consecuencia del mismo, llegando incluso uno de sus zapatos a encontrarse a varios metros del lugar", según reseña el atestado.

R. S., de 60 años, también presenció lo ocurrido y fue interrogado por los investigadores. Y les advirtió de que el Mercedes circulaba a "alta velocidad". "Por lo menos, a 120 o a 130 km/h, agentes", les detalló.

"El peatón pasaba cruzando la calle con el semáforo en fase roja para los vehículos, con el muñequito verde encendido", les narró. "[La víctima] Salió disparado", indicó.

Imagen de una de las víctimas tras el atropello. EP

Dos fueron las víctimas mortales de las bruscas maniobras de aquel Mercedes C 200 plateado: un hombre de 72 años y otro, de 81. Al volante estaba Pedro Villanueva, quien, una vez se entregó a la Policía varias horas después de su fuga, acabó confesando que huyó para evitar ser detenido tras robar esa misma mañana cuatro catalizadores en Alcorcón y en Aluche.

Estos instrumentos están situados en la parte inferior de los vehículos y contienen metales preciosos en su interior. Por ello, son cada vez más cotizados en el mercado negro.

Pasadas las 12.50 horas del pasado jueves, la Guardia Civil dio el alto en Leganés al Mercedes C 200 que conducía Pedro. El motivo era que su hija, de ocho meses de edad, no viajaba en la sillita infantil obligatoria para los bebés, sino que lo hacía en brazos de su madre, Remedios, la esposa de Pedro. Al temer que los agentes pudieran encontrar los catalizadores que estaban en el maletero, se dio a la fuga.

La escapada terminó en la esquina entre el Paseo de Extremadura con la calle Saavedra Fajardo, después de que el Mercedes, que circulaba a más de 100 km/h, en sentido contrario y sin respetar los semáforos, atropellase mortalmente a dos hombres que cruzaban la vía.

El coche que conducía Pedro Villanueva. Jaime Susanna

Tras el primer impacto, la luna del coche quedó totalmente destrozada. Por ello, Samuel, otro de los ocupantes del vehículo, primo de Remedios, se agarró al marco de la puerta y sacó medio cuerpo fuera del vehículo, por la ventanilla delantera, para tratar de guiar a Pedro, que no veía la carretera porque que el cristal estaba hecho añicos. Así lo recoge el atestado policial, en base a la declaración de varios agentes y testigos.

Los catalizadores

El vehículo acabó estrellándose contra otro coche, quedando inmovilizado. Pedro consiguió escapar a pie, pero la Policía detuvo a la mujer y al primo de ésta. Y encontró los catalizadores robados en el maletero. Ambos se resistieron.

Pasadas las 20.05 del mismo jueves, Pedro se entregó, pacíficamente y por su propio pie, en una comisaría de La Latina, acompañado de su abogado. Y allí manifestó, "que el motivo por el cual se había dado a la fuga era porque vio una patrulla de la Guardia Civil, la cual iba a proceder a darle el alto al llevar su mujer en brazos a su hija menor en el asiento trasero, sin ningún tipo de sujeción de seguridad".

"Inició la huida, ya que él portaba en el maletero cuatro catalizadores que había robado en la mañana del día de hoy sobre las 09.00 horas; tres de ellos, en la localidad de Alcorcón, pertenecientes a tres vehículos marca Citroën modelo Xsara Picasso y el cuarto, en el parking de la gasolinera de la estación de Aluche perteneciente a un vehículo marca Toyota modelo Corola", detalla el atestado.

La Policía también encontró en el coche una llave inglesa, un martillo, un cortatubos, un destornillador y un gato mecánico. El Mercedes estaba a nombre de su esposa y Pedro no tiene carné en vigor porque perdió todos los puntos en noviembre de 2021.

Agentes custodian el cuerpo de una de las víctimas en el atropello. EP

Intencionada o imprudente

La Policía acusa a Pedro de varios delitos. Concretamente, de dos homicidios "intencionados", por los dos atropellos mortales, y de varios de lesiones. También, de pertenencia a organización criminal —los agentes detallan que el detenido robó catalizadores en Vallecas como parte de un grupo delictivo cuyos miembros tenían funciones diferenciadas— y de desobediencia, por desoír a la Guardia Civil.

El atestado relata que su fuga causó "multitud de daños materiales, finalizando con la muerte de dos personas a consecuencia de la conducción, intencionada y de forma reiterada, de un modo temeraria". También destaca el "enorme desprecio hacia la vida de las personas" por parte de Pedro.

Este último es un viejo conocido de la Policía y acumula un abultado historial de antecedentes; principalmente, por hurto de catalizadores. En la ficha de Remedios, consultada por Madrid Total, constan nueve detenciones, principalmente por hurto y daños. Tiene también dos reclamaciones judiciales pendientes. Una, del Juzgado de Instrucción 3 de Fuenlabrada, por un robo con fuerza, y otra, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 8 de Leganés, por un procedimiento de hurto.

En el historial de Samuel, primo de la mujer, figuran ocho detenciones. Todas ellas, por robo con fuerza. Asimismo, en el caso de Pedro, también figura una detención por malos tratos y otra por estafa.

Desde este sábado por la tarde, el detenido permanece en prisión provisional. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid le investiga por dos homicidios dolosos, un delito contra la seguridad vial (por exceso de velocidad), cinco delitos de lesiones, otro de omisión del deber de socorro, otro de abandono del lugar del accidente, conducción temeraria "con grave desprecio de la vida de las personas", cuatro delitos de hurto, daños y desobediencia grave a los agentes de la autoridad.

Prisión provisional

No obstante, tal y como avanzó en exclusiva Madrid Total, Pedro ha manifestado a su entorno cercano que los atropellos no fueron intencionados, sino que se trató de dos homicidios imprudentes. Alegó que no pudo evitarlos, ya que le fallaron los frenos del Mercedes. La Policía Municipal aún sigue analizando el coche y determinará si ello influyó realmente en el accidente.

Actualmente, la bebé está a cargo de su abuela materna, la madre de Remedios. Esta última quedó este sábado por la noche en libertad, tras declarar ante el juez Juan Carlos Peinado. Lo mismo sucedió con Samuel. Ambos, también investigados, deberán comparecer en el Juzgado los días 14 y 26 de cada mes.

Este sábado, el magistrado se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 27 de la capital, que es el órgano judicial que se encontraba de guardia en el momento de los hechos, la mañana del pasado jueves. Y, por tanto, el que abrió las correspondientes diligencias previas y el que procedió al levantamiento de los dos cadáveres.

A lo largo de toda la declaración ante el juez de Pedro, Samuel y Remedios, varias decenas de familiares de los tres se han reunido en la puerta de los Juzgados de Plaza de Castilla.

