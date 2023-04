A puñetazos en el intento de desalojo de Desokupa en un edificio de lujo en Majadahonda: 'Seguiremos'

El intento de desalojo de un edificio de viviendas de lujo en el centro de Majadahonda se ha convertido esta mañana en el escenario de una batalla campal a puñetazos e incluso con un herido por un corte con arma blanca.

[Majadahonda se levanta contra los 'alcantarillazos': dos meses con "4 o 5 robos por noche" en locales]

Los empleados de la empresa Desokupa intentaron vaciar algunas de las viviendas y se han encontrado con la oposición violenta de los okupas que insisten en que se seguirán defendiendo por la fuerza hasta que llegue una orden judicial que les obligue a irse.



Según informa Efe, unas quince personas de la empresa Desokupa han intentado desalojar a las ocho de la mañana en el inmueble situado en la calle Ciriaco García que lleva ocupado desde septiembre pasado.

Intento de desalojo violento en Majadahonda.

Dos de los okupas han relatado que han tirado objetos "en defensa propia, igual que ellos venían con extensibles de tres metros, con perros, cuchillos y navajas".



De momento permanece en el lugar una patrulla de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local y los okupas afirman que si vuelven las personas de la empresa Desokupa "como han venido, con perros y violencia, vamos a responder de malas maneras. La agencia no es de aquí, es de Barcelona, si vienen nos vamos a defender hasta que venga la Policía", han dicho.



Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que han tenido que enviar al lugar a una decena de patrullas, que han colaborado con la Policía Local.



Estas fuentes han señalado que a uno de los trabajadores de la empresa Desokupa le han hecho un pequeño corte con arma blanca, por lo que le han recomendado que acuda a un centro sanitario y que posteriormente presente una denuncia.



Además de conseguir por la fuerza que los 'desokupas' se fueran, han agredido a los periodistas de Telemadrid que se encontraban en el incidente y durante la mañana han lanzado piedras contra los periodistas que se han acercado a la zona.



Los okupas han explicado que tienen vídeos en los que aparecen miembros de la empresa Desokupa "agrediendo a varias personas" del edificio y cuentan que han encadenado la azotea para que las personas que viven dentro no puedan salir.



Estas dos personas detallan que en este edificio "hay gente con familias, con bebés, gente que se droga y que no", y apuntan que cuando venga la policía con un papel judicial que diga el día que tienen que salir, saldrán "sin problema".



Según cuentan los okupas, hace unos meses las personas que viven ahí pagaron 7.000 euros cada uno al dueño del edificio, que hasta entonces vivía en el piso inferior, para que les abriera la puerta de las casas y viven ahí desde entonces "con luz, agua y cuidando el edificio".



Explican que hasta hace un mes convivían con "delincuentes" y dicen que "ya no hay, ni se vende droga como se vendía hace tiempo" porque hay presencia policial desde entonces.



Una vecina de la misma calle le ha contado a Efe que desde hace meses "hay robos y atracos" en los bares de la zona y "muchas sensación de inseguridad", pero coincide con los okupas al detallar que desde hace unas semanas la situación ha cambiado gracias a que hay siempre una patrulla de Policía Local.



Tras el incidente de esta mañana, todos los okupas siguen en el interior y no se ha practicado ninguna detención, de acuerdo con fuentes policiales.

